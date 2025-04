ANNUNCIO IN SERIE A: parole pensanti e dimissioni | Caos nel club

In Serie A arriva la decisione definitiva da parte dell’allenatore: ecco cos’ha detto dopo la richiesta di dimissioni

In Serie A si è arrivati alla fase decisiva della stagione per tantissime squadre. Infatti, sia per la lotta per la vittoria dello scudetto, sia per quanto riguarda la lotta per un posto in Europa che quella per non retrocedere, siamo quasi ai verdetti finali. Per quanto riguarda il tricolore, oramai è sfida a due tra Napoli ed Inter.

La squadra di Antonio Conte, in questo momento, sembra essere più lanciata verso la vetta, anche se si trova dietro i nerazzurri, per un calendario decisamente più agevole e perchè la condizione fisica è decisamente migliore. Per quanto riguarda la zona Europa, è bagarre visto che nel giro di pochi punti ci sono Atalanta, Juventus, Bologna, Lazio, Fiorentina, Roma, e Milan.

Infine, la lotta salvezza con il Monza ed il Venezia che sono quasi definitivamente condannate alla retrocessione, mentre, in questo momento, Empoli e Parma si stanno giocando l’ultimo posto disponibile per rimanere nella massima serie.

Intanto, arriva la decisione di un allenatore di Serie A. Dopo la richiesta forte di dare le proprie dimissioni, il tecnico ha deciso di fare il suo annuncio in conferenza stampa.

Serie A, il tecnico ha deciso sul suo futuro

Per il Monza è arrivata un’altra pesante sconfitta che rassegna la squadra e la società quasi definitivamente ad accettare la Serie B. Il 3-1 contro il Como ha praticamente ridotto al lumicino le speranze salvezza della squadra brianzola. Tanti tifosi hanno chiesto le dimissioni di Nesta che, in conferenza stampa, ha risposto così.

Ecco le sue parole dopo la partita: “Le dimissioni non le darò mai, ma non perchè voglio restare a tutti i costi. Ma perchè è corretto così, è il mio carattere: se affondiamo, affondiamo tutti. Io per primo”.

Monza, una stagione complicata fin dall’inizio

La stagione del Monza è diventata difficile prima ancora di cominciare. Infatti, la società brianzola, quest’estate, ha perso un allenatore importante come Palladino e non è riuscita a fare un mercato accettabile.

I cattivi risultati sono stati la diretta conseguenza di tutto questo. Molto probabilmente, la società lombarda, partirà dalla Serie B nella prossima stagione.