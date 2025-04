Pioli nuovo allenatore | Ormai è tutto fatto, accordo trovato: presentazione fissata dopo il Mondiale per Club

Stefano Pioli pronto a tornare su una panchina di Serie A: annuncio dopo il Mondiale per Club per lui?

In Serie A, nella prossima stagione, potrebbero cambiare tante panchine e tanti nuovi allenatori potrebbero sposare nuovi progetti tecnici. Ad esempio, sicuramente la Roma è alla ricerca di chi prenderà il posto di Claudio Ranieri, con una lista di allenatori che la società sta valutando per non farsi trovare impreparata.

La Juventus dovrà capire se riuscirà ad arrivare in Champions League. In quel caso, infatti, rimarrebbe Tudor a Torino, mentre in caso contrario i sogni sono Gasperini e Conte. E, a proposito del tecnico di Grugliasco, se dovesse lasciare l’Atalanta, i bergamaschi potrebbero puntare forte su Maurizio Sarri.

Infine, il Milan, che quasi certamente saluterà Sergio Conceicao visti i cattivi rapporti con la dirigenza. I rossoneri hanno in mente di puntare su un allenatore italiano come può essere De Zerbi o lo stesso Conte.

Intanto, un ex rossonero come Stefano Pioli, potrebbe ritornare di nuovo in Serie A. Il tecnico di Parma, infatti, è molto ricercato e potrebbe concludere anzitempo la sua esperienza in Arabia Saudita.

Serie A, potrebbe tornare Pioli: ecco chi lo vuole

Stefano Pioli potrebbe ritornare in Serie A e potrebbe anche farlo in una squadra molto importante. Infatti, tra gli allenatore che la Roma sta valutando, c’è anche l’ex rossonero che ha molta voglia di rivincita e molta voglia di rimettersi in gioco dopo l’esperienza a Milano.

I giallorossi lo ritengono il favorito, anche se non l’unico nella lista. Piace molto anche Farioli, per cui è necessario pagare la clausola da 5 milioni all’Ajax per averlo. Ma tutto è in divenire. Roma-Pioli è una pista che potrebbe decollare a breve.

Roma, due sogni di mercato per la prossima estate

La Roma, intanto, sta iniziando a programmare anche i prossimi colpi in entrata. Infatti, la società è alla ricerca di profili di qualità per la propria squadra. In primis, si proverà a rinforzare il centrocampo è il giocatore preferito è sempre Frattesi.

Poi, anche in avanti si proverà a fare qualcosa di importante. In questo senso, la pista che porta a Lorenzo Lucca è sempre da tenere d’occhio.