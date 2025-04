Berardi HA DETTO si | Finalmente firma per una big di Serie A: ultimo contratto della sua carriera

Mimmo Berardi è pronto a lasciare il Sassuolo e a trasferirsi in una big di Serie A nella prossima stagione

Tantissime squadre di Serie A stanno già iniziando a programmare il prossimo futuro per rendere le proprie squadre ancora più competitive. I dirigenti, infatti, stanno valutando i profili più adatti ai rispettivi progetti e non vogliono farsi trovare impreparati. Per esempio l’Inter, che dovrà seguire le nuove linee guida della proprietà di Oaktree.

Infatti, i nerazzurri, punteranno su giocatori giovani, ma che abbiano già esperienza. La Juventus, dal canto suo, dovrà avvicinarsi alle prime posizioni, tenendo un occhio al bilancio. E il Napoli che vorrà ulteriormente rafforzare l’organico con giocatori di assoluto livello per migliorare una rosa già fortissima.

Il Milan, invece, farà una rivoluzione sia per quanto riguarda la difesa che il centrocampo. In questo senso, i profili che piacciono maggiormente sono quelli di Antonio Silva del Benfica e di Samuele Ricci del Torino – la cui trattativa sembra in dirittura d’arrivo.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà Mimmo Berardi. L’esterno è pronto a salutare il Sassuolo per andare in una big di Serie A per quello che sarà l’ultimo contratto della sua carriera.

Berardi in una big? L’esterno può lasciare il Sassuolo

Mimmo Berardi lascerà il Sassuolo la prossima estate. L’esterno campione d’Europa con la Nazionale è pronto ad approdare in una big italiana a giugno e ci sarebbero già i primi interessamenti su di lui. Infatti, nello specifico, sono due le società molto interessate.

La prima è l’Atalanta che sta cercando un giocatore offensivo in quella zona di campo e, specie se dovesse arrivare Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra che da tempo vorrebbe l’esterno in una sua squadra, l’affare potrebbe andare in porto. Poi, c’è il Milan che dirà addio a Joao Felix e forse Leao e vuole giocatori di qualità sulle corsie esterne.

Berardi e il salto in una big solo sfiorato

Berardi sarebbe potuto approdare in una big già da parecchio tempo. L’esterno italiano, infatti, dopo la prima stagione in Serie A con la maglia del Sassuolo, era stato molto vicino alla Juventus, ma l’affare poi non si è concluso.

Nelle stagioni successive, ci sono stati anche forti interessi da parte dell’Inter, ma la valutazione altissima da parte di Carnevali, non ha mai fatto decollare la trattativa per lui.