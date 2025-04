ARRIVA IL RINNOVO a sorpresa | Se l’è guadagnato più di tutti: Inzaghi ha detto sì

L’Inter vuole velocizzare un rinnovo: il giocatore pronto a dire di sì e Simone Inzaghi vuole la stessa cosa

L’Inter, oramai da tempo, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione per rendere la rosa di Inzaghi competitiva sia in campionato che in Champions League. I nerazzurri, infatti, stanno iniziando a valutare i primi profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico della squadra.

Ma, per farlo, la dirigenza interista, dovrà rispettare alcuni paletti imposti dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi visto che in questo momento rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, la società, ha in mente di programmare una mossa a sorpresa per il futuro. Infatti, potrebbe arrivare un rinnovo di contratto a sorpresa che non era stato preventivato.

Il giocatore è pronto a dire sì e anche Simone Inzaghi è convinto che il ragazzo potrebbe dare ancora una grossa mano alla squadra, soprattutto dopo aver mostrato grandi prestazioni nell’ultimo periodo.

Arriva il rinnovo inaspettato: Inzaghi ha detto sì

L’Inter starebbe pensando ad un rinnovo di contratto a sorpresa. La società nerazzurra, infatti, avrebbe intenzione di prolungare il rapporto con Joaquin Correa. L’attaccante argentino, infatti, ha giocato buone partite in questa ultima fase della stagione e la dirigenza starebbe pensando a far continuare il rapporto.

Una decisione sicuramente inaspettata, dal momento che il giocatore sembrava in partenza. Anche Simone Inzaghi è convinto che l’ex Lazio possa dare una grande mano alla squadra per le caratteristiche tecnico-tattiche che possiede e per le differenti possibilità che può offrire in campo.

Inter, ecco le mosse del prossimo mercato

L’Inter, intanto, ha dei chiari obiettivi per quanto riguarda il mercato che rappresentano delle assolute priorità. In primis, il ruolo del difensore centrale vista l’età dei due centrali attuali. Poi, anche un centrocampista di qualità.

Infatti, la società sta pensando già al post-Mkhitaryan. Infine, uno o due attaccanti che possano essere affidabili quando i due titolari non partiranno dall’inizio.