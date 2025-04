Arrivo e prendo il posto di Sommer | RIVOLUZIONE Inter, dal I luglio sarà così

L’Inter sta cercando un nuovo portiere che potrebbe prendere il posto di Sommer la prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta provando a programmare il futuro per dare ad Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League. La dirigenza è al lavoro per andare a rintracciare tutti quei profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico nerazzurro.

Ma, per farlo, la dirigenza dovrà necessariamente fare in modo di rispettare quelli che sono i diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, in questo momento, è il più elevato dell’intera Serie A.

Un nuovo giocatore è già arrivato ed è il croato Sucic, ma dovrà ancora essere fatto molto perchè, come dimostra la condizione attuale della squadra nerazzurra, ci vogliono forze fresche per poter puntare al massimo.

Intanto, arriva la notizia che riguarda la situazione portieri. Infatti, i nerazzurri, potrebbero puntare su un nuovo numero uno per la prossima stagione con Sommer che potrebbe accomodarsi in panchina.

Inter, nome nuovo per la porta per la prossima stagione

L’Inter lavora per quanto riguarda la prossima stagione e sta pensando di fare un innesto anche per il reparto della porta. Infatti, il nome nuovo è quello di Alex Meret del Napoli che sta giocando davvero una grandissima stagione con la maglia della squadra di Antonio Conte.

Il portiere azzurro è vicinissimo al rinnovo fino al 2027, ma la sua posizione non è ancora così certa sulla permanenza in Campania. Per questo, Marotta e Ausilio, vorrebbero averlo a Milano nella prossima stagione, con Sommer che andrebbe in panchina, mentre Manna ha già il profilo del sostituto.

Napoli, un nome per il dopo Meret

Per quanto riguarda il Napoli, nel caso in cui dovesse andar via Meret, c’è un giocatore che piace tantissimo. Si tratta di Carnesecchi dell’Atalanta che è in scadenza nel 2026 e potrebbe essere prelevato a costi più bassi rispetto al suo reale valore.

Una situazione da monitorare, per un girandola dei portiere che potrebbe accendersi di qui a breve. Le prossime settimane ci diranno di più.