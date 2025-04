Arriva il RINNOVO TANTO ATTESO: ha firmato fino al 2026 | Soddisfazione enorme per il club

La società può festeggiare, il suo giocatore ha deciso di rinnovare per un’altra stagione ulteriore: grande soddisfazione

In Serie A, ma non solo, tantissime squadre hanno oramai da tempo iniziato a programmare il proprio futuro e il mercato in entrata e in uscita. In Italia, ad esempio, l’Inter dovrà fare tantissimo visto che l’età media della squadra è davvero molto alta e che questo fattore, in questo finale di stagione, sta costando caro visti i tanti punti persi per strada con un Napoli alle calcagna.

Anche la Juventus dovrà vedere di avvicinarsi ancora di più alle prime posizioni, sempre dando un occhio ai conti, visto che il bilancio soffre ancora parecchio per un rosso molto pesante. Anche il Milan dovrà fare tanto, soprattutto per quanto riguarda la difesa ed il centrocampo. Dietro, il profilo che piace di più è quello di Antonio Silva del Benfica.

In mezzo, invece, l’obiettivo principale è quello di Samuele Ricci del Torino per cui, la trattativa, sembra essere in dirittura d’arrivo per cui mancherebbe solo da formalizzare l’accordo.

Intanto, arriva la notizia che rende molto orgogliosa la società. Per il giocatore arriva il rinnovo fino al 2026. Un elemento che ha dato tanto al club e che ha deciso di continuare la sua avventura.

Colpo ufficiale: arriva il rinnovo fino al 2026 per il difensore

Il Newcastle ha annunciato il rinnovo del difensore svizzero, Schar. Il giocatore, aveva il contratto in scadenza al 30 giugno del 2025 e ha deciso di continuare per una stagione ulteriore.

Sul giocatore c’era l’interesse di tantissime squadre in tutta Europa, ma il rinnovo, come lui stesso ha ammesso, lo ha reso felice e soddisfatto soprattutto per poter contribuire alla crescita ulteriore di una squadra in continua crescita nel campionato inglese.

Newcastle, intrecci in Serie A sul mercato

Il Newcastle, intanto, ha tanti intrecci con alcune squadre italiane sul mercato. Sicuramente sembra potersi realizzare lo scambio per portare in maglia bianconera Douglas Luiz della Juventus, in cambio di Sandro Tonali. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo.

Ma occhio anche alla concorrenza all’Inter per l’esterno brasiliano del Marsiglia, Luis Henrique, su cui ci sono tantissime squadre.