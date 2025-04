PIOLI NUOVO ALLENATORE, affare fatto per la prossima stagione | Ritorno col botto in Serie A

Stefano Pioli potrebbe ritornare a sorpresa in Serie A nella prossima stagione: il tecnico vuole firmare presto

Nella prossima stagione, tantissime panchine di Serie A potrebbero cambiare. Sicuramente la Roma dovrà trovare un nuovo allenatore, dopo che si concluderà definitivamente l’esperienza di Claudio Ranieri al termine del campionato. Occhio anche all’Atalanta, visto che Gasperini ha ammesso che tra quest’anno e la prossima stagione lascerà sicuramente Bergamo.

La Juventus dovrà capire come si concluderà la stagione, visto che in caso di qualificazione in Champions League, Igor Tudor potrebbe mantenere la propria posizione. Anche il Milan, con ogni probabilità cambierà allenatore. Il sogno è sempre quello che porta ad Antonio Conte, mentre De Zerbi sembra essere più distaccato.

Intanto, un vecchia conoscenza rossonera come Stefano Pioli, potrebbe ritornare nuovamente a sedere su una panchina di una squadra del campionato italiano.

La società sta pensando seriamente a lui e lui sarebbe ben propenso ad accettare la proposta. Le cose potrebbero velocizzarsi nelle prossime settimane, con l’annuncio già a fine stagione.

Serie A, Pioli potrebbe tornare in panchina nella prossima stagione

Stefano Pioli, in questo momento, è il tecnico dell‘Al-Nassr, ma le cose potrebbero cambiare presto. Infatti, il tecnico di Parma, potrebbe tornare in Serie A e la squadra che starebbe pensando a lui è la Roma.

La società giallorossa avrebbe iniziato a prendere contatti con l’ex rossonero con la promessa di riaggiornarsi. Una pista da tenere sicuramente in considerazione e che potrebbe diventare molto seria. Dopo aver fatto cose importanti con il Milan, soprattutto con la vittoria dello scudetto, il tecnico potrebbe scrivere una nuova parte della sua carriera.

Roma, non solo Pioli: altre opzioni per la panchina giallorossa

La società giallorossa, oltre a Pioli, sta iniziando a sondare anche altre piste. La prima è quella che porta a Max Allegri, che in questo momento è libero, ma che vorrebbe avere delle garanzie dal punto di vista tecnico.

Poi, un sogno è quello che porta a Farioli, che sta facendo risorgere l’Ajax, ma che è complicatissimo da strappare alla società olandese proprio a causa di questi grandi risultati. Vedremo nelle prossime settimane.