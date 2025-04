SORPRESA OSIMHEN, ha detto subito sì | Futuro già scritto: dal luglio sarà ufficiale

L’attaccante di proprietà del Napoli potrebbe presto interrompere la sua avventura in Turchia

Victor Osimhen ha ormai lasciato Napoli da quasi un anno quando il giocatore si ritrovò fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte decidendo quindi di trasferirsi in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray.

In Turchia Osimhen ha trovato una nuova dimensione diventando un attaccante dominante nel campionato turco segnando diversi gol pesanti e importanti per la squadra di Istanbul.

Tuttavia Osimhen resta un giocatore del Napoli, la formula con il quale il giocatore si è trasferito è quella del prestito secco senza diritto di riscatto, questo perchè il Napoli è in attesa di un grande acquirente pronto per una maxi offerta per il cartellino del nigeriano.

Con molta probabilità l’avventura in Turchia del calciatore non proseguirà dopo quest’estate, nonostante i grandi risultati con la maglia del Galatasaray e la volontà dei tifosi.

Osimhen, una big potrebbe acquistare il giocatore quest’estate!

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, ciò che possiamo dare per scontato è che il giocatore non vestirà più la maglia del Galatasaray o del Napoli. Tra le squadra che potrebbero cercare di acquistare il giocatore ci sono Paris Saint Germain, Arsenal, Manchester United, Newcastle, Chelsea ma anche diverse squadre arabe. Parliamo ovviamente di squadre con una grande potenza economica a disposizione e che potrebbero eguagliare le richieste della squadra partenopea per il cartellino del giocatore.

Ciò che fa storcere il naso è la possibilità che Osimhen possa ritrovarsi lontano dalla Champions League nuovamente, ad esempio se dovesse scegliere di andare in Arabia o se dovesse decidere di andare al Manchester United.

Il ritorno a Napoli è ormai improbabile

Il contratto legherà Osimhen al Napoli fino a giugno 2026, in esso è presente una maxi clausola rescissoria che difficilmente verrà esercitata da una possibile acquirente del giocatore. La sua permanenza a Napoli è decisamente improbabile dato che quasi certamente Antonio Conte resterà almeno un’altra stagione sulla panchina dei partenopei.

Fa strano pensare che proprio Victor Osimhen sia stato uno dei principali attori nella vittoria dello scudetto del 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti.