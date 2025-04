Marotta SCATENATO: bloccati due colpi per la prossima stagione | Arrivano dopo il Mondiale per Club

Beppe Marotta vuole bloccare due colpi di mercato fenomenali: i due potrebbero arrivare dopo il Mondiale per Club

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la fase di programmazione del futuro provando a fare delle valutazioni per quanto riguarda alcuni profili molto interessanti. L’obiettivo è quello di rendere la rosa di Simone Inzaghi ancora più competitiva rispetto a questa stagione sia per quanto riguarda l’Italia che in Champions League.

Ma, per farlo, la dirigenza di viale della Liberazione dovrà attenersi ad alcuni diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di abbassare l’età media di squadra, di abbassare i costi della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che, in questo momento, è il più elevato dell’intera Serie A.

In questo senso, il presidente nerazzurro e CEO Sport, Beppe Marotta, ha intenzione di provarci seriamente per due colpi che sarebbero davvero fenomenali.

Il loro prezzo è davvero elevato, ma non sarebbe impossibile arrivare a loro in vista di questa estate. Ogni discorso sarebbe rimandato a dopo il Mondiale per Club.

Inter, Marotta ci prova: due colpi fenomenali nel mirino

L’Inter ha deciso di investire per quanto riguarda colpi di mercato giovani, ma con esperienza, che possano dare una grossa mano alla squadra di Simone Inzaghi. E in questo senso, Beppe Marotta, sta fiutando la possibilità di concentrarsi su due obiettivi su tutti.

Il primo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è quello di Nico Paz del Como, ma ci sarà da capire la situazione con il Real Madrid. Il secondo è Castro del Bologna, ma che ha un costo molto alto. Due opzioni complicatissime, ma su cui in viale della Liberazione ci si vuole concentrare.

Mercato, un colpo fatto per l’Inter

Il mercato nerazzurro ha già visto un primo colpo messo a segno. Infatti, l’Inter, per la cifra di 14 milioni di euro più 2,5 di bonus, ha chiuso l’affare Sucic con la Dinamo Zagabria e il giocatore sarà a Milano dal primo luglio.

Intanto, si avanza a fari spenti anche per l’esterno brasiliano del Marsiglia, Luis Henrique, che ha un costo di circa 30 milioni di euro.