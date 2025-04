Immobile all’Inter, è DAVVERO tutto fatto | Incontro con Inzaghi e firma sul contratto

L’indiscrezione confermerebbe il clamoroso ritorno del bomber in Serie A ma non a Roma

Ciro Immobile non ha certo bisogno di presentazioni, il campione italiano è stato per molto tempo uno dei migliori centravanti del nostro campionato dominando la classifica dei capocannonieri per diverse stagioni.

La sua avventura in Serie A si è conclusa lo scorso anno quando la bandiera della Lazio ha deciso di abbandonare definitivamente i biancocelesti trasferendosi in Turchia per vestire la maglia del Besiktas.

Un proseguo di carriera che non si addice propriamente ad un ex vincitore della Scarpa d’Oro. L’avventura in Turchia non è comunque partita male dato che il primo trofeo con la maglia dei Turchi è arrivato dopo poco l’arrivo dell’attaccante italiano.

Tuttavia, l’esperienza turca potrebbe esser già arrivata ad una conclusione per il centravanti, su di lui ci sarebbero alcune squadre italiane che vorrebbero il suo ritorno in patria.

Immobile-Inter, un matrimonio non impossibile per i campioni d’Italia

L’indiscrezione emersa recentemente nell’ambiente del calciomercato italiano farebbe intendere proprio che l’ex biancoceleste Ciro Immobile potrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri hanno una grandissima carta a loro favore e cioè il loro tecnico, Simone Inzaghi è infatti stato colui che dalla panchina ha maggiormente contribuito a consacrare il bomber italiano.

Il profilo di Immobile potrebbe essere adatto ai nerazzurri data la probabile necessità dei nerazzurri di allargare il proprio parco attaccanti. Necessità che potrebbe scaturire in caso dovessero partire Correa, Taremi e Arnautovic. C’è anche da considerare l’età di Immobile, il 35enne non rientrerebbe esattamente nelle linee guida di Oaktree proprio a causa della sua età.

Ciro vuole tornare in Italia, è possibile il ritorno in Nazionale?

Ciò che appare certo è la volontà di Immobile di tornare nel campionato italiano, forse proprio per tornare sotto gli occhi del Ct dell’Italia Luciano Spalletti, infatti Ciro Immobile non ha più partecipato a nessuna competizione con la maglia dell’Italia da settembre 2023.

Il possibile ritorno in Serie A potrebbe riportare l’attenzione di Spalletti sull’attaccante che potrebbe ottenere una nuova occasione per indossare la maglia degli azzurri. Questa possibilità potrebbe stimolare ulteriormente l’ex capitano della Nazionale a tornare nel campionato italiano.