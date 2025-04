Ritorno col botto in Formula 1 | ANNUNCIO UFFICIALE: i tifosi tornano a sognare

L’annuncio del pilota lascia senza parole, tornerà a guidare una vettura in Formula 1

Il mondo della Formula 1 non smette mai di sorprendere gli appassionati di questo sport, anche quando le forze in gioco sembrano ormai ben delineate può sempre arrivare un colpo di scena.

Il mercato dei piloti può sempre riservare diversi cambi di scuderia che spesso lasciano i tifosi senza parole.

Alcune volte però ci si trova davanti anche allo strano caso in cui dei piloti affermati si siano ritrovati senza una vettura per partecipare alla competizione.

E’ ad esempio il caso di Sergio Perez, ex pilota della Red Bull che al momento non competerà con nessuna delle scuderie presenti in Formula 1, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Sergio Perez annuncia: “Tornerò in Formula 1 nel 2026!”

L’annuncio è arrivato proprio dall’ex pilota di Red Bull e Aston Martin, Sergio Perez tornerà a competere in Formula 1 nel 2026! Il pilota ha affermato con assoluta certezza di esser stato contattato da alcuni team di Formula 1 che lo vorrebbero al volante della propria vettura nel 2026. Perez non si farà di certo pregare ulteriormente, un pilota come lui vorrà sicuramente tornare al più presto a competere nella più grande competizione automobilistica del mondo.

Non si conoscono ancora i possibili team che vorrebbero accaparrarsi Sergio Perez, ma tra i possibili candidati ci sarebbe anche Cadillac, che dovrebbe debuttare in Formula 1 a partire dall’anno prossimo. La nuova scuderia potrebbe decidere di puntare tutto su un pilota già affermato come Perez, questo potrebbe essere un investimento che potrebbe rivelarsi particolarmente redditizio per il nuovo team.

Il divorzio con Red Bull ha lasciato il pilota senza vettura

Lo scorso anno Sergio Perez ha gareggiato con la Red Bull a fianco del compagno di squadra Max Verstappen. Nonostante il pilota messicano avesse ancora qualche anno di contratto davanti a lui, i risultati in gara hanno portato il team austriaco a decidere di rompere completamente il rapporto con lui.

Tutto ciò è accaduto a metà dicembre, troppo tardi per iniziare le trattative per entrare in un nuovo team, ciò ha costretto Perez a doversi prendere un anno sabbatico lontano dal mondo della Formula 1.