Dalla Serie B al tetto d’Europa | Il sogno è diventato realtà: soddisfazione ENORME per la sua carriera

Il giocatore ha parlato della sua carriera e della sua vicenda che è partita dal basso ed è finita in crescendo

Il campionato di Serie A sta vivendo con ogni probabilità la sua fase decisiva. Infatti, sia per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto, sia per quanto riguarda la qualificazione per un posto in Europa e sia per quanto riguarda la lotta per non retrocedere è veramente ancora tutto apertissimo per tantissime squadre.

La sfida tricolore, oramai, è tra Napoli ed Inter. La squadra di Antonio Conte ha un calendario decisamente più agevole, oltre ad avere molte meno partite da giocare rispetto alla squadra nerazzurra che, tra l’altro, in questo momento si trova in difficoltà numerica visti i tanti infortuni che hanno colpito gli uomini di Inzaghi.

Per l’Europa, invece, è vera e propria bagarre. Infatti, Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan e Roma si stanno giocando l’accesso a Champions League, Europa League e Conference League.

Intanto, un grande ex della nostra Serie A ha parlato della sua carriera che è partita dal basso, ma è arrivata a toccare picchi inimmaginabili all’inizio come l’ascesa sul tetto d’Europa.

La leggenda ha parlato: dalla B al tetto d’Europa

Un grande ex di Serie A come Ciro Immobile ha parlato ai microfoni della Lega Serie A di quella che è stata la sua carriera e di come la stessa si è evoluta: “Sono partito dal Pescara con il maestro Zeman a cui mando un abbraccio viste le ultime condizioni”.

Poi, l’attaccante, ha continuato: “Verratti e Insigne? Con loro siamo partiti dalla Serie B che non eravamo nè conosciuti, nè quotati. Alla fine con il sacrificio, la passione e l’unione di squadra, siamo riusciti a giocare in Nazionale insieme, a vincere l’Europeo insieme e a giocare in grandi club”.

Immobile, clamoroso ritorno in Serie A?

Intanto, nelle ultime settimane, sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno in Italia di Ciro Immobile. Nelle ultime ore l’accostamento è stato fatto con l’Inter, che cerca una punta che vada in profondità.

Ma anche il Napoli che, con i possibili addii di Simeone e Raspadori, potrebbe decidere di affondare il colpo su di lui.