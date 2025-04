La Guardia di Finanza irrompe nella vita di Roberto Baggio | In ballo 7 miliardi, costretto ad andare in caserma

La Guardia di Finanza irrompe nella vita di Roberto Baggio: l’ex calciatore ha in ballo 7 miliardi

Roberto Baggio è stato uno dei calciatori più amati per quanto riguarda il calcio italiano. Un giocatore che ha fatto vivere momenti incredibili ai tifosi delle squadre in cui ha giocato, così come con la maglia della Nazionale italiana. Di lui, purtroppo, ci si ricorda soprattutto per il calcio di rigore sbagliato nella finale del Mondiale di USA ’94 a Pasadina.

Ma, al di là di questo, è complicato trovare un calciatore che abbia vestito le maglie di Inter, Milan e Juventus e che sia amato allo stesso modo dai tifosi di tutte e tre le compagini. Vuol dire essere stati dei grandi campioni, ma soprattutto dei grandissimi uomini. Anche in esperienze definite di passaggio come Bologna e quella conclusiva a Brescia il ricordo è stato indelebile.

All’estero, il suo talento e i suoi colpi lo hanno reso un giocatore riconoscibile in ogni parte del mondo, soprattutto nel momento d’oro del calcio italiano.

Intanto, arriva una notizia che sicuramente preoccupa l’ex Pallone d’Oro. Infatti, la Guardia di Finanza è entrata nella sua vita. Una situazione imprevedibile con 7 miliardi in ballo.

Roberto Baggio, arriva la Guardia di Finanza: 7 miliardi in ballo

Nei mesi scorsi, l’ex fuoriclasse è stato vittima di una rapina in casa propria in cui lui e la sua stessa famiglia hanno vissuto una situazione sicuramente molto particolare. Oltre a questo, successivamente, il Divin Codino è stato vittima di una truffa.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, due falsi banchieri genovesi, nel lontano 1997, gli avevano consigliato di investire in miniere del Perù per ottenere guadagni facili. Ma così non è stato. Baggio ha contattato la Guardia di Finanza di Forlì per indagare sull’accaduto e recuperare i 7 miliardi persi.

Baggio, una carriera fenomenale

Come abbiamo detto, Roberto Baggio è il fuoriclasse italiano per eccellenza. Il giocatore che, forse, più di tutti rappresenta il nostro paese calcistico.

Una carriera che, nonostante gli infortuni gli ha permesso di vincere tanto e di farlo anche a livello personale, con il Pallone d’Oro che lo ha consacrato al grande calcio. Un fuoriclasse immenso di cui il nostro paese può fare vanto.