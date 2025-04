Caos società, il PRESIDENTE se ne va | Rifondazione TOTALE per il club bianconero

Arriva la notizia clamorosa per il club bianconero: il presidente ha deciso di vendere la società definitivamente

Negli ultimi anni tantissimi club hanno cambiato proprietà per motivazioni ed esigenze differenti. E’ il caso, solo per fare un esempio, dell’Inter che dopo la gestione Moratti è passata all’imprenditore indonesiano Erik Thohir per poi passare prima al gruppo Suning e adesso al fondo statunitense Oaktree.

Anche il Milan ha cambiato proprietà di recente, passando alla gestione RedBird di Gerry Cardinale. Prima di lui c’era stato il fondo Elliot e prima ancora Mr. Li che aveva acquistato da Silvio Berlusconi. Così come la Roma che è passata da James Pallotta alla gestione della famiglia Friedkin.

Una situazione che vede sempre più la presenza pregnante di proprietà straniere venire in soccorso di quelle italiane che non riescono più a sostenere i costi di un club calcistico.

Intanto, arriva la notizia che riguarda il club bianconero. Il suo presidente ha deciso di cedere il club in maniera definitiva e di passare la mano. Per la società ci sarà una vera e propria rivoluzione.

Svolta clamorosa: arriva la cessione del club. Rivoluzione totale

Da tanto tempo si vocifera di una possibile cessione del club entro marzo, ma adesso è arrivata la conferma definitiva da parte del presidente. L’Ascoli Calcio, a fine stagione, cambierà gestione. Dopo tante difficoltà, il club ascolano passerà di mano.

Ecco le parole del presidente Massimo Pulcinelli che conferma tutto: “Vendo l’Ascoli entro il mese di aprile, al termine del campionato. Si tratta sicuramente di una delle scelte più difficili della mia vita. Ci sono gli acquirenti, due fondi stranieri e due fondi privati italiani non ascolani”.

Ascoli, tante polemiche e proteste e una stagione da dimenticare

La stagione dell’Ascoli di quest’anno non ha regalato molte soddisfazioni ai propri tifosi. I cattivi risultati di campo hanno portato ad una rottura definitiva tra l’ambiente e la parte che gestisce il club, con tanto di proteste anche di una certa portata nel centro di allenamento.

Tanti esoneri non sono bastati a far cambiare marcia. Adesso si vedrà se con questi interessi la situazione potrà cambiare per il meglio.