Berardi firma con la BIG di Serie A | Ecco il contratto della vita a 32 anni: guadagnerà tantissimo

L’attaccante italiano potrebbe aver deciso di lasciare il Sassuolo dopo tanti anni di carriera

Domenico Berardi è stato uno degli attaccanti di maggior successo nel nostro campionato, la caratteristica che ha contraddistinto Berardi da molti suoi colleghi è senza dubbio il suo attaccamento alla maglia del Sassuolo.

Diversi gli anni di carriera che Berardi ha concesso alla squadra emiliana riuscendo anche a portarla ai preliminari di Europa League.

Purtroppo però quei giorni sembrano lontani, lo scorso anno l’attaccante non è riuscito a salvare la sua squadra dal triste destino della retrocessione, assistendo così alla fine di una lunga serie di partecipazioni al campionato di Serie A.

Nonostante tutto però Berardi non ha abbandonato la nave, è rimasto a Sassuolo per tentare nuovamente la promozione in Serie A. Tuttavia, questa in Serie B potrebbe essere l’ultima stagione di Domenico Berardi con la maglia neroverde, il suo futuro potrebbe essere altrove.

Berardi, a luglio potrebbero arrivare offerte dalle big della Serie A

L’ipotesi che una o più squadre di Serie A possano tentare l’acquisto del giocatore del Sassuolo si fa sempre più concreta. L’attaccante a giugno potrebbe decidere di salutare definitivamente la squadra che gli ha regalato tanti anni ad alti livelli ma a cui forse è arrivato il momento di dire addio.

Alcuni club come Fiorentina o Atalanta starebbero pensando di offrire un contratto che porterebbe il giocatore a guadagnare cifre impensabili per il campionato di Serie B. In più Berardi potrebbe finalmente avere l’occasione di partecipare ad una grande competizione europea data l’attuale posizione in classifica delle due squadre. Non resta che attendere, per il momento non ci sono informazioni certe sul possibile interessamento di alcune squadre nei riguardi dell’attaccante.

L’attaccante potrebbe sfruttare l’occasione per tornare in Nazionale

C’è anche da tenere conto il dettaglio che potrebbe definitivamente convincere Berardi. Il trasferimento in una grande squadra di Serie A potrebbe consentirgli di attirare nuovamente l’attenzione del CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti.

Tutto ciò in vista delle future partite valide per la qualificazione al Mondiale di calcio 2026 a cui l’Italia dovrà necessariamente partecipare per non deludere nuovamente i tifosi azzurri.