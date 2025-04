Guardiola nuovo allenatore del Milan, ACCORDO TROVATO | Dal 1 luglio sarà a Milanello

Arriva la clamorosa indiscrezione che riguarda Pep Guardiola: il tecnico spagnolo potrebbe allenare il Milan

La prossima stagione sarà molto importante anche per vedere quali squadre avranno nuovi volti in panchina. Sicuramente, cambierà la Roma che oramai da tempo sta facendo le proprie valutazioni per avere un nuovo allenatore al posto di Claudio Ranieri che dovrebbe chiudere la sua carriera a fine stagione.

Anche l’Atalanta potrebbe cambiare allenatore, visto che Gasperini ha ammesso che, a fine stagione o alla scadenza del suo contratto nel 2026, lascerà sicuramente Bergamo per provare una nuova avventura altrove, magari in una grande squadra che possa fargli fare il grande salto dopo l’esperienza decisamente negativa all’Inter.

Tra le squadre che quasi certamente cambieranno c’è anche il Milan che non dovrebbe continuare con Sergio Conceicao. Fatali i risultati e il non più idilliaco rapporto con la dirigenza rossonera.

Intanto, al suo posto, arriva la notizia di una forte suggestione che riguarda il club rossonero. Infatti, in via Aldo Rossi vorrebbero provare a portare Pep Guardiola a Milanello la prossima estate.

Milan, sogno Guardiola: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Milan sogna di portare in rossonero Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, vista la situazione che potrebbe colpire il Manchester City con le sentenze per il FFP, nonostante il rinnovo recente, potrebbe decidere di lasciare il club per provare una nuova avventura.

Il futuro ds rossonero, Fabio Paratici, vorrebbe provare a portare un grande nome e quello dell’ex Barcellona potrebbe essere quello giusto, nonostante l’incontro recente con l’agente di Roberto De Zerbi. Intanto, in casa milanista, c’è anche un altro sogno che la società vuole continuare a tenere vivo.

Milan, per la panchina c’è anche un altro sogno nel cassetto

Se Guardiola rappresenta un sogno proibito, un sogno maggiormente percorribile è quello che porta ad Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, è in rotta con il presidente De Laurentiis ed avrebbe intenzione di lasciare Napoli al termine della stagione.

Il Milan, da tempo, vorrebbe portarlo nella sponda rossonera e la sua intenzione sarebbe quella di accettare l’incarico, soprattutto visto che lavorerebbe di nuovo con Paratici dopo l’esperienza alla Juventus.