“La mia stagione finisce QUI”: bruttissimo infortunio | Il tecnico dovrà fare a meno di lui

Duro colpo per il tecnico, dovrà fare a meno del giocatore in un reparto già in difficoltà

L’attuale stagione calcistica verrà sicuramente ricordata per gli innumerevoli infortuni che i grandi club hanno dovuto affrontare nel proprio organico.

Secondo molti ciò è dovuto ai fittissimi ritmi a cui sono sottoposti i calciatori dei club che partecipano a tutte le competizioni. Ad esempio le squadre in Champions League quest’anno hanno giocato dalle 2 alle 4 partite in più a causa della nuova formula del torneo.

In più l’attuale stagione sarà forse la più lunga di sempre data la presenza della nuova competizione, il Mondiale per Club, che si svolgerà tra giugno e luglio a cui molte squadre europee parteciperanno.

Nonostante i preparatori atletici stiano cercando di limitare i danni alcuni grandi club si sono ritrovati sommersi dagli infortuni, tra questi c’è anche il Bayern Monaco.

Bayern Monaco, che danno per Kompany, si ferma anche Ito

Il reparto difensivo del Bayern Monaco riversa in una situazione di emergenza a causa degli infortuni. Dopo Dayot Upamecano e Alphonso Davies si ferma anche Hiroki Ito, il difensore giapponese ha subito una frattura del metatarso durante la partita contro l’FC St. Pauli.

A confermare la gravità dell’infortunio ci ha pensato lo stesso giocatore con un comunicato in cui ha affermato che purtroppo non riuscirà a tornare in campo durante la stagione corrente dando appuntamento ai tifosi per il prossimo anno. Sull’episodio si è anche espresso il direttore sportivo del Bayern Monaco, che ha sottolineato come l’infortunio di Ito sia un duro colpo per la squadra.

La sfida con l’Inter diventa più complicata, Inzaghi si prepara

La situazione dell’infermeria del Bayern Monaco preoccupa soprattutto visti i prossimi impegni dei bavaresi. Molto presto l’Inter di Simone Inzaghi viaggerà in Germania per affrontare il Bayern nella prima sfida dei quarti di finale di Uefa Champions League. I vincitori si assicureranno un posto nella semifinale dove affronteranno la vincente tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Senza Ito il Bayern Monaco avrà una carta in meno da sfruttare contro la formazione di Simone Inzaghi, tuttavia, ciò non deve portare l’allenatore italiano a sottovalutare la temibilissima formazione di Vincent Kompany.