Colpo Tah a parametro zero | Arriva gratis in Italia, difesa sistemata per 5 anni

Jonathan Tah potrebbe arrivare in Italia a parametro zero: la società ci pensa e gli offre 5 anni di contratto

Tantissime società di Serie A stanno programmando il futuro cercando quelli che possono essere i migliori innesti per il proprio progetto tecnico-tattico. Le varie dirigenze, infatti, vogliono fare in modo di non trovarsi impreparate e poter programmare con tranquillità ogni genere di situazione.

L’Inter, ad esempio, per ordine della nuova proprietà di Oaktree, dovrà puntare su profili giovani che possano garantire un rendimento elevato fin da subito. La Juventus, di contro, dovrà avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio ad un bilancio che in questo momento è in profondo rosso.

Infine, il Milan, che dovrà fare una vera e propria rivoluzione nella propria rosa. In entrata, i rossoneri, puntano agli arrivi di Antonio Silva e di Samuele Ricci per cui, la trattativa con il Torino, sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, occhio alla situazione intorno a Jonathan Tah. Il difensore tedesco, infatti, è in scadenza e potrebbe arrivare a parametro zero in Italia con un contratto di 5 anni.

Serie A, arriva Tah? Una big di A su di lui

Jonathan Tah potrebbe arrivare in Serie A. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen e sicuramente lascerà la Bundesliga. Il Barcellona sembra essere in vantaggio per lui, ma una big di A sta provando a strapparlo.

Si tratta del Milan che, in estate, dovrà fare una vera rivoluzione con i suoi centrali di difesa e per questo, per avere un innesto affidabile, potrebbe arrivare proprio il difensore tedesco a parametro zero. Un giocatore che garantirebbe sicuramente tanta qualità, ma anche tanta leadership ed affidabilità.

Milan, il sogno per la panchina rossonera è solamente uno

Il Milan, con ogni probabilità, dirà addio a Conceicao al termine della stagione. Il rapporto non più idilliaco con la dirigenza sembra portare verso questa soluzione. Ma i rossoneri sognano in grande e vogliono il riscatto e puntano un grande nome.

L’obiettivo principale è quello di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, ha già lavorato con il nuovo ds rossonero, Fabio Paratici, ed ha intenzione di far ritornare di nuovo grande la squadra rossonera.