Frattesi lascia l’Inter, SCAMBIO ASSURDO in Serie A | Cambio di maglia a sorpresa

Davide Frattesi lascerà l’Inter in estate, ma potrebbe esserci uno scambio impensabile fino a qualche tempo fa

L’Inter, oramai da tempo, ha iniziato a programmare la prossima stagione ed il mercato estivo. La dirigenza nerazzurra, infatti, non vuole farsi trovare impreparata ed ha intenzione di attenzionare i profili che possano essere più adatti al progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi per competere sia in campionato che in Champions League.

Ma, per fare questo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno rispettare alcuni diktat che sono stati dati da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare il monte ingaggi che, oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Una sfida parecchio complicata che, però, la dirigenza ha accolto e che vuole vincere assolutamente. Intanto, si lavora anche in uscita e c’è un giocatore che potrebbe partire in estate.

Si tratta di Davide Frattesi. Il giocatore piace a tante squadre, ma nelle ultime ore potrebbe prospettarsi uno scambio inimmaginabile fino a qualche tempo fa con una big di Serie A.

Inter, Frattesi via? Nasce l’ipotesi scambio con una big di Serie A

Davide Frattesi potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate. Il centrocampista, infatti, vuole giocare con un minutaggio più elevato e cerca un’altra destinazione. A gennaio lo ha cercato la Roma, ma nelle ultime ore si fa avanti un’ipotesi clamorosa.

Infatti, con la Juventus, i nerazzurri potrebbero imbastire uno scambio che potrebbe coinvolgere il loro centrocampista e il brasiliano Douglas Luiz. Una suggestione, al momento, che potrebbe diventare realtà tra qualche settimana. Non resta che attendere eventuali novità in merito.

Non solo la Juventus, altre società su Frattesi

Frattesi, però, non è cercato solamente dalla Juventus. Abbiamo parlato dell’interesse della Roma che rimane la squadra in pole position per averlo. Ma occhio anche ad altre società.

Il Napoli, ad esempio, ci aveva fatto un pensierino già durante il mercato di gennaio. Ma anche la Premier League con il Nottingham Forest che, dovesse confermare il posizionamento in Champions League, non avrebbe problemi ad assecondare le richieste economiche della società nerazzurra.