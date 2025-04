Thomas Muller in Serie A, sbarca gratis in Italia | Accordo e firma col nuovo club

Thomas Muller potrebbe arrivare in Serie A dopo una vita al Bayern Monaco: una squadra lo cerca

Tantissime squadre di Serie A, oramai da parecchi mesi, hanno avviato la fase di programmazione in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e vogliono iniziare a imbastire le trattative per i primi colpi sia in entrata che in uscita.

L’Inter, ad esempio, che con la nuova proprietà di Oaktree dovrà necessariamente alleggerire l’età media della sua rosa che è la più ‘vecchia’ della Serie A. Occhio anche alla Juventus che dovrà avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio di riguardo per quanto riguarda il bilancio che in questo momento ha un rosso enorme.

Il Milan, invece, farà una rivoluzione in difesa e in mezzo e pensa agli arrivi di Antonio Silva del Benfica e di Samuele Ricci del Torino – il centrocampista sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, in Serie A, potrebbe sbarcare un grande campione come Thomas Muller. L’attaccante tedesco, dopo tanti anni, lascerà il Bayern Monaco e l’Italia potrebbe essere nel suo destino.

Serie A, arriva Muller? Una società ci pensa seriamente

Thomas Muller potrebbe arrivare in Serie A quest’estate. L’indiscrezione è stata rilanciata dal portale Trasferfeed che ha ammesso come l’attaccante potrebbe presto vestire la maglia biancoceleste della Lazio.

Infatti, un grande ex della squadra capitolina, come Miroslav Klose, starebbe agendo in prima persona per convincere l’ex compagno di nazionale a trasferirsi in Italia. Un’opzione di mercato che avrebbe del clamoroso e che sicuramente rappresenterebbe un grosso affare per una squadra che ha intenzione di crescere ulteriormente e puntare alla qualificazione in Champions League in pianta stabile.

Muller, leggenda al Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è sicuramente una squadra leggendaria che ha dato al mondo del calcio tantissimi calciatori. Ma, nella storia recente, Thomas Muller è forse il più forte prodotto. Un giocatore che è stato per 25 anni nella squadra bavarese e che ne ha fatto la storia vincendo praticamente tutto.

Qualitativamente indiscutibile, l’attaccante tedesco è sempre stato prolifico in zona gol ed il migliore al mondo per quanto riguarda i movimenti senza palla.