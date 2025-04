Grazie di tutto Sommer, ma a fine stagione dobbiamo salutarci | Decisione a sorpresa dell’Inter

Yann Sommer potrebbe salutare l’Inter a fine stagione: il club ha preso una decisione a sorpresa su di lui

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il futuro iniziando le prime valutazioni sul mercato. La società di viale della Liberazione, infatti, non ha intenzione di farsi trovare impreparata e vuole valutare al meglio i profili migliori per rendere la rosa di Simone Inzaghi competitiva sia in campionato che in Champions League.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Proprio per questo, alcuni elementi importanti della rosa nerazzurra, ma un po’ avanti con l’età e con ingaggi importanti, potrebbero lasciare Milano la prossima estate.

Uno di loro è sicuramente Yann Sommer. La società, infatti, potrebbe prendere una decisione importante sul suo conto in vista della prossima stagione.

Inter-Sommer, avventura finita? La società ha le idee chiare

Sommer potrebbe lasciare l’Inter questa estate. La società nerazzurra, infatti, starebbe riflettendo se tenere o meno in rosa il portiere svizzero dopo due anni in maglia interista. Il contratto del giocatore scade nel 2026 e bisognerebbe trovare un accordo per un’eventuale buonuscita.

In quel caso, ci sarebbero delle opzioni in entrata da vagliare per capire chi potrà essere il sostituto di un portiere che ha fatto veramente bene a Milano da quando è arrivato.

Inter, chi al posto di Sommer? Tutte le idee

Se Sommer dovesse davvero salutare, ecco che i nerazzurri hanno già in mente dei piani per sostituirlo. Il primo è quello di elevare a primo portiere Josep Martinez, che quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente ed alla grande.

Di fianco a lui, magari, portare quel Filip Stankovic che ha fatto bene a Venezia. Poi, occhio al sogno sempre aperto che porta a Donnarumma. Fino a quando non sarà ufficiale il rinnovo con il PSG, i nerazzurri continueranno a sperare di portarlo a Milano.