Paura Sinner, ora deve stare molto attento | Nuova minaccia dopo la squalifica

Il campione italiano presto tornerà sui campi di tennis, ad attenderlo però ci sarà una minaccia

Jannik Sinner tornerà presto sui campi di gioco per difendere la sua prima posizione nella classifica ATP e dimostrare ancora al mondo di essere uno dei migliori.

Il 4 maggio sarà la data che segnerà la fine della squalifica e del nuovo inizio per Jannik che potrà far ripartire la propria carriera al meglio, mentre per la ripresa degli allenamenti nelle strutture ufficiali basterà aspettare il 14 aprile.

Jannik tornerà in campo probabilmente in occasione degli Internazionali di Roma, torneo su terra rossa che preparerà il campione in attesa del Roland Garros che si svolgerà dopo poche settimane.

Nel frattempo Sinner si sta mantenendo in forma allenandosi in forma privata senza violare in alcune modo l’accordo raggiunto con la WADA. Al suo ritorno in campo Sinner dovrà nuovamente dimostrare le sua capacità anche davanti alle nuove leve del mondo del tennis.

Sinner stai attento a Mensik, il giovane tennista ha vinto il suo primo titolo!

Mentre Jannik Sinner cercava di gestire al meglio i propri allenamenti fuori dalle strutture specializzate, un nuovo talento si è fatto spazio nel panorama tennistico. Parliamo di Jakub Mensik, giovanissimo tennista di 19 anni che ha appena vinto il suo primo titolo ATP a Miami e adesso vuole puntare in alto.

Il tennista di origine ceca ha impressionato molti degli addetti ai lavori per le sue caratteristiche ma soprattutto per la sua maturità e solidità mentale che hanno portato l’atleta a continuare il torneo nonostante un infortunio al ginocchio. Se le premesse sono queste di certo Sinner e colleghi dovranno fare molta attenzione al nuovo talento del panorama tennistico.

Roma e Roland Garros per difender il titolo di più forte

Adesso tocca al campione altoatesino tornare in campo per difendere la propria posizione nella classifica ATP dimostrando nuovamente di essere un fuoriclasse.

Per adesso le due più grande minacce alla testa della classifica restano Zverev e Alcaraz, i due colleghi non molleranno sicuramente la presa sulla parte alta della classifica. Gli Internazionali di Roma e il Roland Garros saranno probabilmente il terreno in cui la sfida tra i 3 potrà riprendere come prima della squalifica del campione italiano.