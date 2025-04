Ultim’ora Serie A: è finito d’urgenza sotto i ferri | Operazione riuscita: stagione praticamente FINITA

Arriva la tegola per la squadra di Serie A: il giocatore si opera, ma la sua stagione è praticamente terminata

In questa stagione, tantissime squadre, hanno dovuto fare fronte ad infortuni molto gravi che, molto spesso, hanno costretto tanti giocatori a dover terminare in maniera anticipata la loro stagione. Sicuramente, la squadra che è stata maggiormente penalizzata è la Juventus che ha dovuto rinunciare a due giocatori fondamentali.

I bianconeri, infatti, a causa della rottura dei rispettivi crociati, hanno perso sia Gleison Bremer che Cabal. Stessa sorte è toccata al Torino che ha perso il suo miglior giocatore Duvan Zapata, e anche l’Atalanta, che aveva recuperato Scamacca, lo ha riperso per tutta la stagione e tornerà in campo solamente l’anno prossimo.

Una situazione che sicuramente fa discutere e su cui si dovrà ragionare non solo a livello nazionale, ma soprattutto con le istituzioni calcistiche a livello europeo per tutelare sia le società che gli atleti.

Intanto, in Serie A, arriva un’altra notizia che non ci voleva. Il giocatore è dovuto finire sotto i ferri e per lui la stagione sembra essere praticamente terminata. Una grande tegola per il suo allenatore.

Serie A, che tegola! Arriva l’ennesimo infortunio

Il Milan non potrà contare sulle prestazioni di Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore, infatti, proprio prima della partita contro il Napoli, si è infortunato e non ha potuto prendere parte alla gara contro i partenopei.

Il giocatore è finito sotto i ferri a causa di un’appendicite acuta. L’intervento, per fortuna, è perfettamente riuscito, ma, con ogni probabilità, la sua stagione potrebbe essere terminata in maniera anticipata. Una notizia che non ci voleva in un momento della stagione decisivo per la qualificazione alle coppe.

Milan, ennesimo risultato deludente contro il Napoli

Il Milan, in questa stagione, non sta ottenendo i risultati che ci si aspettava in campo. I rossoneri, in questo momento, si trovano al nono posto in classifica e, la qualificazione alla prossima Champions League sembra essere un miraggio.

Con ogni probabilità, Sergio Conceicao saluterà la squadra e bisognerà capire a chi verrà affidata la guida tecnica per ripartire con il piede giusto ed evitare quanto visto nelle ultime stagioni. Il sogno rimane sempre quello di Antonio Conte.