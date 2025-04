NICOLA NUOVO ALLENATORE: finalmente una chance in una BIG | Dal I luglio sarà ufficiale

Davide Nicola allenerà una big italiana nella prossima stagione: l’indiscrezione che divide i tifosi della Roma

Nella prossima stagione, tantissime panchine in Serie A potrebbero cambiare. La Juventus dovrà vedere se riuscirà ad arrivare in Champions League o meno. In quest’ultimo caso, si interromperebbe in automatico il rapporto con il nuovo allenatore, Igor Tudor che, a sua volta, ha sostituito Thiago Motta.

Occhio anche alla situazione in casa Milan, visto che la squadra rossonera quasi sicuramente non ripartirà da Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, infatti, dovrebbe andar via. Il primo profilo sulla lista dei dirigenti rossoneri è quello di Roberto De Zerbi, mentre il sogno rimane sempre quello di portare a Milanello, Antonio Conte.

A proposito di Conte, il tecnico salentino non è sicuro di rimanere a Napoli visti i dissapori con il presidente Aurelio De Laurentiis. Così come non è certa la permanenza di Gasperini all’Atalanta visto che il tecnico ha detto che potrebbe essere l’ultima stagione.

Intanto, è arrivata una novità importante riguardante un allenatore di Serie A. Si tratta di Davide Nicola che, dopo una carriera in squadre in lotta per la salvezza, adesso potrebbe fare il definitivo grande salto in una big del nostro campionato.

Serie A, Nicola in una big? C’è l’annuncio a sorpresa

Arriva l’annuncio a sorpresa per quanto riguarda una panchina di Serie A. Infatti, l’influencer calcistico e tifoso della Roma, ‘Daje Ale’, ha parlato in diretta a ‘Controcalciotv’ del prossimo allenatore della Roma per la prossima stagione.

Stando alle sue indiscrezioni, pare che i giallorossi abbiano terminato la fase di valutazione e abbiano optato per la scelta di Davide Nicola. Un allenatore che, dovesse arrivare davvero nella Capitale, genererebbe sicuramente qualche discussione, soprattutto visti i profili che sono usciti in questi mesi.

Ranieri e il nuovo allenatore, un annuncio importante

Intanto, Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma, è stato incaricato di dare il suo parere per il prossimo tecnico. In una recente conferenza stampa, il testaccino ha ammesso che non sarà Gasperini, ma anche che non sarà nessuno dei profili usciti nelle ultime settimane.

Che si tratti di un bluff o meno, la situazione della panchina della Roma ha contorni sempre più curiosi ed interessanti.