Milinkovic-Savic all’Inter, CHANCE in un top club | Ciao ciao Torino: non posso proprio rifiutare

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Torino e l’Inter è in prima fila per acquistarlo la prossima estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta iniziando a programmare il mercato per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, infatti, non vuole farsi trovare impreparata ed ha intenzione di valutare al meglio i migliori profili per rendere ancora competitiva la rosa di Simone Inzaghi sia in campionato che in Champions League.

Ma, per farlo, la dirigenza nerazzurra dovrà rispettare alcuni diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare anche il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi visto che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Proprio in questa direzione, in viale della Liberazione, come anticipando, stanno valutando i profili su cui fare un investimento e anche il reparto della porta potrebbe essere rinforzato.

Per la prossima stagione, infatti, Vanja Milinkovic-Savic interessa tantissimo alla società nerazzurra. Una situazione da monitorare e per cui sono già iniziati i primi discorsi con il giocatore.

Inter, piace Milinkovic-Savic: la situazione

L’Inter cerca un nuovo portiere. L’età di Sommer fa pensare tanto alla possibilità di trovare un nuovo profilo e dare la titolarità definitiva a Josep Martinez. Per questo, il profilo di Vanja Milinkovic-Savic piace e non poco.

Per il Torino sarebbe una dura perdita, visto che il portiere serbo sta giocando davvero una grandissima stagione ed ha dimostrato di essere uno dei migliori per Vanoli. I granata lo valutano circa 20 milioni di euro, pertanto bisognerà vedere se i nerazzurri avranno intenzione di fare questo investimento.

Inter, ecco l’altra opzione per il ruolo di portiere

Oltre al portiere serbo della squadra granata, i nerazzurri valutano anche altri profili. Il sogno numero uno, come già qualcuno ha detto da tempo, è quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale di Luciano Spalletti, sta trattando il rinnovo con il Paris Saint-Germain, ma ancora non è arrivata la fumata bianca.

Inoltre, il feeling con Luis Enrique non è mai nato. Il tecnico spagnolo vorrebbe un estremo difensore con altre caratteristiche. E chissà che tra l’estate ed il 2026 non possa accendersi questo sogno.