Addio Dybala, scaricato dalla Roma | Accordo con il nuovo club, firma e visite mediche

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a giugno e ci sarebbe già una squadra molto interessata ad acquistarlo

La stagione della Roma, quest’anno, è stata dalla doppia faccia. La squadra giallorossa ha giocato una prima parte di stagione in maniera non propriamente ottima. Gli scarsi risultati ottenuti in campo hanno portato la società a decidere per l’esonero di ben tre allenatori. In primo luogo è toccato a Daniele De Rossi.

L’ex capitano della Roma, dopo un gran finale nella passata stagione, non è riuscito a replicare quanto fatto. Poi, è arrivata la volta di Ivan Juric. Il tecnico non è riuscito a legare con l’ambiente ed era arrivato addirittura a due punti dalla zona retrocessione. Per mettere le cose a posto è stato richiamato a sorpresa Claudio Ranieri.

Il tecnico testaccino è riuscito a dare nuova linfa alla squadra che ha fatto una grande rimonta e, adesso, si ritrova in piena lotta per la Champions League insieme ad un nutrito gruppo di squadre.

Intanto, uno dei leader tecnici della squadra come Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma in estate. Per lui c’è una grandissima suggestione che potrebbe essere colta all’istante.

Dybala-Roma, addio in estate? L’argentino ha una suggestione

Nelle scorse settimane, il centrocampista giallorosso, Leandro Paredes ha rivelato della possibilità di andare a giocare con la maglia del Boca Juniors a gennaio e non ha spento la speranza di farlo in estate. L’argentino avrebbe intenzione di portare con sè anche il compagno di squadra, Paulo Dybala.

Una suggestione molto forte che potrebbe realizzarsi in estate. D’altro canto, la compagna del giocatore, Oriana Sabatini, non vorrebbe fare in modo di vederlo giocare con la maglia degli Xeneizes dal momento che il padre è tifoso del River Plate.

Roma, tra sogni e ricerca del nuovo allenatore

Intanto, la Roma, sta provando a progettare il futuro in vista della prossima stagione. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di portare giocatori di qualità in estate e i sogni sono sempre quelli di Frattesi e Lucca.

Per la panchina si fanno tantissime ipotesi, ma ancora non c’è tanta chiarezza per quanto riguarda il vero favorito. Gasperini non sarà sulla panchina giallorossa, pertanto è partito il toto allenatore.