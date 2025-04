“Ha già firmato con l’Inter”: pronto per la nuova avventura | Inzaghi lo schiera titolare al Mondiale per club

Il giocatore ha firmato per la squadra nerazzurra e sarà protagonista al prossimo Mondiale per Club

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la sua fase di programmazione in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata ed ha intenzione di valutare tutti i profili che possano essere funzionali al progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi per competere sia in campionato che in Champions League.

Ma per fare questo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno rispettare i diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato al proprio boarding di dover abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, ci sono già i primi nomi che vengono fuori dalla carta stampata e i primi giocatori che piacciono molto al club di viale della Liberazione per la prossima stagione.

Uno di loro ha già firmato per i nerazzurri. Simone Inzaghi è prontissimo a schierarlo titolare al Mondiale per Club che si giocherà la prossima estate negli Stati Uniti.

“Ha firmato per l’Inter”: Inzaghi lo schiera titolare al Mondiale per Club

Petar Sucic sarà un nuovo giocatore dell’Inter nella prossima stagione. Il centrocampista croato è stato acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus. Un’operazione importante che i nerazzurri hanno voluto fortemente portare a termine.

Intanto, le conferme, arrivano dall’agente del giocatore che ha parlato a RB Sport: “Petar ha firmato un contratto con l’Inter e si unirà alla squadra a giugno. Un prestito allo Zenit o allo Spartak? L’Inter lo vuole e lo sta aspettando, vogliono inserirlo nel gruppo. Una cessione a titolo temporaneo è improbabile”.

Inter, tantissime cose da fare sul mercato estivo

Se il mercato estivo dell’Inter non sarà una rivoluzione poco ci manca. La società nerazzurra dovrà fare molto sia in entrata che in uscita. Sicuramente una priorità sarà quella di acquistare un difensore centrale.

Ma anche in mezzo bisognerà sicuramente svecchiare il reparto. In avanti, andrà acquistata almeno una punta per sostituire almeno due giocatori che partiranno in estate.