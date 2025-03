Berardi in Serie A, è arrivato il momento di salutare il Sassuolo | Firmo l’ultimo contratto della mia vita

Mimmo Berardi potrebbe fare definitivamente il grande salto: il giocatore è ricercato da due squadre di Serie A

Moltissime squadre di Serie A stanno già programmando la prossima stagione e stanno iniziando a cercare i migliori profili sul mercato per rendere le rispettive rose ancora più competitive rispetto a questa stagione. L’Inter, ad esempio, dovrà necessariamente svecchiare il proprio organico come ordinato dal fondo Oaktree.

Anche la Juventus dovrà fare qualcosa per rendere la squadra competitiva al livello delle prime e per aggiustare anche i conti a bilancio. Il Milan, invece, cerca dei profili per il reparto difensivo – con Antonio Silva come giocatore preferito – e in mezzo al campo dove Samuele Ricci sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Mimmo Berardi. L’esterno del Sassuolo potrebbe finalmente salutare l’Emilia e fare il definitivo grande salto.

Su di lui c’è il forte interesse di due squadre di Serie A che sono pronte ad investire su un giocatore che ha la forte ambizione di giocare le coppe europee nella prossima stagione.

Serie A, Berardi pronto al grande salto: due squadre su di lui

Mimmo Berardi è pronto a lasciare il Sassuolo. L’esterno, dopo una vita in maglia neraverde, ha intenzione di giocarsi le sue carte in una big ed è pronto a fare il grande salto in una big in quello che sarebbe probabilmente l’ultimo grande contratto della sua carriera.

Su di lui ci sono gli interessi del Milan, che ha intenzione di sostituire un giocatore come Leao che potrebbe partire in estate, ma soprattutto l’Atalanta che potrebbe dargli la vetrina della Champions League, sogno del giocatore da tantissime stagioni e mai raggiunto realmente.

Berardi, finalmente il grande salto definitivo?

Che Berardi sia una giocatore dalle grandissime qualità, lo si sa da tempo. Un esterno che è stato capace di scrivere la storia recente del Sassuolo e che, molto probabilmente, avrebbe anche meritato delle vetrine con maggior lustro.

Adesso, dopo aver riportato in Serie A la squadra emiliana, potrebbe essere la volta buona per il grande salto e per dimostrare il suo valore anche in una squadra dagli obiettivi differenti.