Sinner minacciato dopo la squalifica | Scoppia la bufera nel tennis: rivalità alle stelle

Jannik Sinner minacciato dopo aver ricevuto la squalifica: il mondo del tennis è in subbuglio. Si accende la rivalità

Il tennista del momento è sicuramente l’italiano Jannik Sinner. Il ragazzo, infatti, è entrato a piedi uniti nel mondo di questo sport e, con le sue vittorie ed i suoi miglioramenti fino a diventare il numero uno indiscusso e riconosciuto dalla maggior parte dei suoi colleghi. Anche la rivalità con lo spagnolo Alcaraz sta riuscendo a far appassionare tanti neofiti.

Anche per quanto riguarda lo sport italiano, il giovane tennista, è pronto a prendersi la palma di uno dei più grandi di sempre, cosa che ha già fatto, sempre a livello nazionale, con il tennis stesso. Ma nell’ultimo periodo un episodio in particolare ha contraddistinto le vicende fuori dal rettangolo di Sinner.

Infatti, il caso doping ha portato il tennista a dover patteggiare una squalifica di tre mesi e a dover tornare in campo tra qualche tempo, cercando di non perdere il ritmo e rimanendo ben allenato.

Intanto, arriva la notizia clamorosa sul suo conto. Infatti, dopo le parole al vetriolo di alcuni colleghi, è arrivata anche la minaccia dopo la squalifica. Il mondo del tennis, in questo momento, è nella bufera più completa.

Sinner, scoppia la bufera: minacce per il tennista italiano

Dopo alcuni commenti inappropriati da parte di alcuni colleghi come Djokovic in merito alla vicenda doping, arriva un’altra notizia clamorosa per Sinner. Infatti, Kyrgios ha mandato un messaggio forte e chiaro all’italiano.

Attraverso una sua storia Instagram, infatti, il tennista ha scritto: “Che dite, dovrei andare?” con l’emoticon della bandiera italiana e due occhi. Il riferimento è sicuramente al Master 1000 che si giocherà a Roma e in cui Sinner tornerà in campo. Una sorta di avviso per l’altoatesino, con un messaggio di sfida abbastanza palese.

Doping, tanti interrogativi da porsi

Sui vari casi doping, però, ci sono da porsi degli interrogativi. Infatti, tantissimi tennisti e sportivi in genere lamentano le maglie troppo strette in cui si incombe in sanzioni.

Basta anche solo un abbraccio con una persona che ha utilizzato una sostanza vietata e il rischio squalifica è dietro l’angolo. Insomma, sicuramente un tema su cui dibattere.