“Meglio la Fiorentina che la Juve”: smacco totale ai bianconeri | Confessione clamorosa

L’ex bianconero fa un grande smacco alla sua ex squadra dicendo di preferire i rivali di sempre: parole clamorose

La Juventus, in questa stagione, si aspettava sicuramente qualcosa di più dalla squadra. I bianconeri, infatti, hanno iniziato un processo di ricostruzione per provare a rimettere a posto i conti del bilancio e per provare a rendere la squadra competitiva come lo era stato fino a qualche stagione fa.

Una situazione sicuramente non facile, ma che ci si aspettava potesse arrivare in maniera più rapida rispetto a quanto accaduto. Il progetto Thiago Motta che avrebbe dovuto portare alla valorizzazione degli asset, non è stato come sperato e il tecnico, durante la pausa per le nazionali, è stato esonerato.

Al suo posto è arrivato Igor Tudor che ha giocato con la maglia bianconera e che è stato allenatore in seconda durante il periodo in cui Pirlo era stato tecnico della squadra piemontese.

Intanto, un grande ex bianconero, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti abbastanza sorpresi. L’ex giocatore ha affermato di preferire i rivali di sempre della Fiorentina rispetto alla Juventus.

L’ex bianconero rivela: “Meglio la Fiorentina che la Juventus”

L’ex attaccante di Juventus e Fiorentina, Adrian Mutu, ha parlato delle sue esperienze in entrambe le squadre al Telegraaf e ha lasciato una dichiarazione che ha sorpreso molti tifosi bianconeri.

Ecco le sue parole: “La Juventus? Mi ha messo sulla mappa internazionale e, dopo un periodo turbolento e conflittuale in Inghilterra, mi ha riaperto le porte per continuare la mia carriera. A Torino abbiamo vinto due scudetti, ma sono stato più felice alla Fiorentina, dove ho ritrovato la mia migliore forma”.

Juventus, adesso non ci sono più alibi

Intanto, la squadra bianconera, dopo il cambio in panchina, non ha più alibi. La società ha tolto quello che da tutti era considerato il problema per il raggiungimento pieno degli obiettivi.

Adesso i giocatori dovranno prendersi le loro responsabilità e riuscire al termine della stagione ad ottenere uno dei posti in Champions League vitale sia per giocare una competizione in cui la Juventus è partecipante storica sia per aiutare a mettere a posto i conti.