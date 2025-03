6 mesi in infermeria, incubo senza fine per il giocatore | Necessaria l’operazione chirurgica

Retroscena incredibile del giocatore che è stato costretto all’operazione chirurgica con rischio di terminare la carriera

In questa stagione, in tutta Europa, per tantissime squadre, gli infortuni hanno causato non poche difficoltà. Infatti, in troppi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca e terminare anticipatamente la loro stagione. Sicuramente, la squadra che più ha subito tutto questo è stata la Juventus che ha dovuto rinunciare a due giocatori molto importanti.

Bremer e Cabal, infatti, a causa della rottura dei loro crociati si rivedranno in campo solamente nella prossima stagione. La stessa cosa è accaduto al Torino con Duvan Zapata che, fino a quel momento, era stato il miglior giocatore per la squadra granata. Così come la Lazio che, per un problema alla caviglia, dovrà rinunciare al difensore spagnolo, Patric.

Anche l’Atalanta, che aveva recuperato Scamacca dopo un lunghissimo infortunio, ha dovuto perdere nuovamente il proprio giocatore che ha finito anticipatamente il proprio campionato.

Intanto, un giocatore di Serie A, ha fatto una rivelazione clamorosa in merito ad un suo infortunio che lo ha costretto all’operazione chirurgica e addirittura a mettere a rischio la propria carriera.

Serie A, il giocatore rivela un retroscena clamoroso

Arriva una clamorosa rivelazione da parte del centravanti del Milan, Santiago Gimenez, che ha parlato di un episodio della sua carriera al Corriere della Sera. Ecco le sue parole: “A 17 anni mi hanno diagnosticato una trombosi al braccio. Ho subito tre operazioni e sono stato fermo sei mesi”.

L’attaccante messicano ex Feyenoord, poi, ha continuato: “A un certo punto i medici mi hanno detto che se l’ultimo esame non fosse andato bene avrei dovuto smettere con il calcio. Lì è nato il mio rapporto con Dio e la religione”.

Milan, Gimenez colpo per il presente e per il futuro

Santiago Gimenez è sicuramente un grande colpo di mercato per il Milan sia per l’immediato, visto che si tratta di un giocatore particolarmente affermato anche in campo europeo, ma soprattutto su cui costruire la squadra del futuro.

Un giocatore che ha in canna tanti gol. Quello che serve alla squadra rossonera e che troppe volte è mancato nelle ultime stagioni.