Inter, C’E’ LA FRATTURA AL PIEDE: tegola DEVASTANTE | Stagione finita

Arriva la notizia che non ci voleva: la squadra dovrà rinunciare anche a lui che ha terminato la stagione

L’Inter, in questa stagione e fino a questo momento, è in corsa per tutti i suoi obiettivi. La squadra nerazzurra, infatti, per quanto riguarda il campionato, è prima in classifica a più tre dal Napoli che non sta mollando la prese e non lo farà fino all’ultimo. Nessuna delle due squadre, in questa fase decisiva, può permettersi di perdere punti nelle restanti partite.

Anche per quanto riguarda la Coppa Italia, i nerazzurri, affronteranno il Milan nella doppia sfida delle semifinali della competizione. La squadra rossonera, in questa stagione, ha rappresentato la vera e propria bestia nera per l’Inter visto che gli uomini di Simone Inzaghi hanno ottenuto due sconfitte – di cui una in rimonta in finale di Supercoppa – e un pareggio in extremis.

Infine, la Champions League. Il sogno dei nerazzurri è quello di portare la coppa dalle grandi orecchie a Milano. Ma contro, nei quarti di finale, ci sarà il Bayern Monaco, squadre fortissima che andrà presa con le pinze.

Intanto, arriva una cattiva notizia. Il giocatore dovrà operarsi a causa di una frattura al piede. Per lui la stagione sembra essere oramai terminata. Una situazione che mette in completa crisi il tecnico.

Frattura al piede: tegola per la squadra

In vista della partita tra Inter e Bayern Monaco, arriva una notizia che non ci voleva per la squadra bavarese. Infatti, i tedeschi, dovranno fare a meno del loro difensore Ito. Il giocatore, infatti, si è infortunato nell’ultimo turno di campionato.

Per lui c’è la frattura del metatarso che lo costringerà a rimanere fuori per un bel po’ di tempo. Una situazione che non ci voleva per Kompany, visto che soprattutto in difesa la squadra è veramente decimata.

Bayern Monaco: quanti problemi in difesa

Il Bayern Monaco, nonostante i grandi risultati che sta ottenendo in campo in questa stagione, in vista della Champions League, dovrà fare a meno di tantissimi giocatori soprattutto nel reparto difensivo. A iniziare dalla porta, i tedeschi dovranno fare a meno di Neuer e Urbig e scenderanno in campo con il terzo portiere.

Poi, Davies ha terminato la sua stagione, Kim non è al 100%, Upamecano si è infortunato. Insomma, al momento, quanto ad elemento a pieno regime, c’è solamente Dier tra i centrali.