Bernardeschi torna in Serie A: colpaccio GRATIS del TOP CLUB | Arriva dopo il Mondiale per Club

L’esterno italiano potrebbe presto decidere di abbandonare il Canada per tornare in Serie A

La carriera di Federico Bernardeschi sta proseguendo con tranquillità in Canada dove l’esterno ex Juventus sta vestendo la maglia del Toronto Fc.

Bernardeschi si è sempre espresso in maniera estremamente positiva riguardo la sua esperienza oltre oceano, a Toronto il giocatore ha trovato una dimensione perfetta che lo ha accolto con grande calore.

L’addio al cosiddetto calcio che conta è arrivato a soltanto 28 anni per il classe 1994. Dopo qualche stagione un po’ sottotono con la maglia dei bianconeri Federico Bernardeschi decise di dare una svolta totale alla propria carriera.

Tra i ricordi più gioiosi dell’ex Juventus c’è sicuramente la vittoria dell’Europeo del 2021, anche Bernardeschi fece parte della fortunata spedizione degli azzurri che alzarono il titolo a Wembley. Tuttavia la distanza dal calcio europeo ha portato all’esclusione del giocatore dalle liste della nazionale, che sia arrivato il momento di tornare in Europa?

Bernardeschi, i club di Serie A valutano il ritorno dell’esterno

La notizia di un possibile ritorno di Federico Bernardeschi potrebbe non essere soltanto un’indiscrezione di calciomercato. Il calciatore è ormai lontano dal calcio europeo da quasi 3 anni, anni in cui Bernardeschi non ha più ricevuto alcuna convocazione dalla nazionale italiana. Adesso alcuni club di Serie A starebbero valutando l’acquisto dell’esterno ex Fiorentina e Juve.

Tra le possibile acquirenti potrebbe figurare anche la Roma, i giallorossi non conoscono ancora il nome del futuro tecnico, ciò influirà tantissimo sulle scelte di mercato. Anche la Lazio potrebbe valutare di riportare l’esterno in Serie A, la possibile qualificazione in Champions comporterebbe la necessità di una panchina molto più lunga. Sembra invece escluso un possibile ritorno alla Juventus, i bianconeri cercheranno di acquistare nuovi nomi per il loro progetto di rinascita.

Difficilmente si attenderà la scadenza del contratto del giocatore

Per quanto riguarda il possibile arrivo a parametro zero non sembra uno scenario probabile. Il contratto del giocatore scadrà a dicembre 2026, difficilmente le squadre vorranno attendere così tanto.

Tra l’altro nel contratto di Bernardeschi è presente anche una clausola che consentirebbe al club canadese di rinnovare il contratto del giocatore fino al 2028.