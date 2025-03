Bomba Inter, Marotta lo ha convinto all’istante | Arriva Salah a parametro zero

Mohamed Salah potrebbe essere un nuovo giocatore dell’Inter nella prossima stagione: Marotta ci prova

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il futuro e iniziato a valutare i profili migliori che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, hanno intenzione di mantenere una rosa competitiva sia in campionato che in Champions League anche nella prossima stagione.

Ma, per farlo, bisogna tenere bene a mentre alcuni diktat che sono stati dati da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media, di abbassare il costo totale di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi che, al momento, è il più elevato dell’intera Serie A.

L’unico strappo alla regola di questi ordini è dato per occasioni veramente irrinunciabili e che possano fare un grande salto di qualità alla squadra nerazzurra e per questo c’è un nome su cui Marotta sta lavorando.

Si tratta di Mohamed Salah. L’esterno egiziano potrebbe arrivare in maglia nerazzurra a parametro zero visto che non dovrebbe rinnovare con il Liverpool. Una situazione da monitorare e su cui ci sono novità.

Salah-Inter, Marotta ci prova: le condizioni

Mohamed Salah piace all’Inter e Marotta la considera un’occasione troppo ghiotta per non provarci. Si sa come i nerazzurri stiano cercando un giocatore capace di saltare l’uomo e dare imprevedibilità al reparto avanzato e l’egiziano sarebbe l’occasione giusta.

Il giocatore vorrebbe, dal canto suo, un triennale. L’Inter vorrebbe proporre un biennale con un’eventuale opzione per un terzo anno. E per quanto riguarda l’ingaggio, i nerazzurri potrebbero proporne uno in linea con i big della rosa, ovvero da 6 milioni di euro.

Mercato Inter, tutti i reparti da rinforzare

Come detto, i nerazzurri dovranno fare una grande opera di svecchiamento per quanto riguarda la rosa della prossima stagione. E, a tal proposito, la difesa sicuramente è il reparto in cui bisognerà intervenire in maniera prioritaria.

Occhio anche al centrocampo, dove si dovrà pensare anche al post-Mkhitaryan. Infine, in avanti, partiranno almeno due elementi. Per questo, serviranno rinforzi anche in quella zona di campo. Se ne capirà di più nei prossimi mesi.