E’ il momento perfetto per Sinner: COMUNICAZIONE UFFICIALE | Torna in campo con il botto

Dopo la squalifica, Jannik Sinner tornerà in campo con tutta la forza e la rabbia possibile: è tutto ufficiale

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. Il giovane altoatesino, infatti, sta dimostrando in questi suoi primi anni di carriera di essere uno dei più grandi di questo sport e i miglioramenti fatti nel corso del tempo lo hanno attestato come numero uno al mondo indiscusso e riconosciuto anche da tantissimi colleghi.

Il tennista italiano, a livello nazionale, si prepara ad essere il forte di sempre ed uno dei migliori sportivi del nostro paese di tutti i tempi. Un grande riconoscimento per un ragazzo che ha ancora molto da dare. Intanto, però, negli ultimi mesi ha tenuto banco la situazione legata al caso doping che lo ha coinvolto direttamente.

Sinner ha dovuto patteggiare per una squalifica di tre mesi, per evitare di incorrere in sanzioni peggiori. Il ragazzo ha ricevuto la solidarietà di tanti colleghi, ma anche qualche critica e qualche giudizio sferzante da parte di tennisti come Kyrgios e Djokovic.

Intanto, su di lui, arriva anche un annuncio ufficiale di rilevante importanza. Per lui, a breve, sarà il momento di tornare in campo e sarà il momento perfetto per farlo e dimostrare il suo valore.

Sinner, arriva il momento perfetto: la comunicazione ufficiale

Jannik Sinner tornerà in campo per i Masters 1000 di Roma. Un’occasione d’oro per dimostrare il suo valore a tutti i detrattori. Questo il pensiero dell’ex numero 1 al mondo, Andy Roddick. Ecco le sue parole: “Sinner tornerà agli Internazionali e il suo pubblico di casa a Roma impazzirà”.

Roddick ha continuato: “Con il supporto e fama di cui gode in Italia, non sono sicuro che ci sarebbe potuto essere posto migliore per lui al momento del ritorno. Ha giocato a Torino e ha vinto le finali ATP lì”.

Sinner vs Djokovic-Kyrgios, scontro totale

In questi giorni, però, tiene banco il caso doping e le critiche che arrivano da due colleghi in particolare come Kyrgios e Djokovic. Addirittura, il sindacato che rappresenta i due tennisti si è mosso per chiedere una squalifica ulteriore dell’italiano.

Insomma, una situazione incandescente a cui Sinner non ha mai risposto. Il suo ritorno in campo si preannuncia esplosivo.