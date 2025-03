“Faccio come al PSG”: Al-Khelaifi prende un altro club | Vincono la Champions League in 5 anni

Il proprietario del PSG è pronto ad investire su un nuovo club per far partire un super-progetto sportivo

Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, è sicuramente uno dei proprietari più ricchi al mondo per quanto riguarda le società di calcio. Il numero uno della società francese, infatti, da quando ha deciso di acquistare il club parigino, ha investito tantissimi soldi e fatto la storia recente della società.

Tantissimi campionati vinti in Ligue 1 e con il sogno Champions League che anche questa stagione viene rincorso insieme ai propri calciatori. Già una volta, contro il Bayern Monaco, la propria squadra era riuscita ad arrivare in finale, ma i bavaresi ebbero la meglio grazie al gol dell’ex Coman.

Nell’ultima sessione di mercato estiva, l’indirizzo del club sembra essere cambiato, visto che si sta puntando meno sulle grandi individualità e più su elementi che possano essere perfetti per il progetto tecnico di Luis Enrique.

Intanto, lo stesso patron Al-Khelaifi, è intenzionato a far partire un nuovo progetto tecnico con un nuovo club. Le intenzioni sono quelle di far partire una nuova squadra stellare.

Al-Khelaifi pronto ad acquistare un nuovo club: progetto importantissimo

Come detto, il proprietario del Paris Saint-Germain è pronto ad acquistare un nuovo club per far partire un progetto tecnico molto simile a quello del club parigino. Il club in questione, secondo Sky News, dovrebbe essere il Malaga, che in questo momento si trova in Segunda Division spagnola.

L’affare si potrebbe concludere per circa 100 milioni di euro. Questa sarebbe una ventata di aria fresca per la società spagnola che è rimasta scottata dagli ultimi investitori ricchi che hanno, successivamente, abbandonato il club nel bel mezzo del progetto tecnico. Ora le cose potrebbero cambiare definitivamente.

Malaga, la vicenda della proprietà araba e l’abbandono repentino

Il Malaga, però, ha già conosciuto una proprietà multimilionaria, quella qatariota di Al-Thani. Un investimento che sembrava poter far sognare i tifosi della squadra spagnola, ma qualcosa è andato storto.

Infatti, dopo qualche mese, il proprietario ha deciso di cedere nuovamente il club visto che il suo progetto, ad ampio respiro, di ottenere interventi favorevoli anche per la città, non è andato a buon fine. Che possa esserci un risarcimento per tutti i tifosi?