STAGIONE finita per il calciatore, DOLORE atroce in Serie A | E’ finito sotto i ferri

Il giocatore ha finito anticipatamente la stagione a causa di un brutto infortunio: la squadra dovrà fare a meno di lui

Quest’anno come non mai, sono tantissimi i giocatori che hanno subito infortuni anche molto gravi e che li hanno costretti a terminare in maniera anticipata la stagione. La squadra che sicuramente è stata maggiormente penalizzata da questo è la Juventus che ha dovuto rinunciare a giocatori importantissimi come Bremer e Cabal che hanno subito la rottura del crociato.

Come loro, anche dall’altra parte di Torino hanno visto perdere il giocatore più importante della rosa, ovvero Duvan Zapata che ha finito anticipatamente la stagione. Anche l‘Atalanta ha perso un giocatore molto importante come Gianluca Scamacca che dopo essere rientrato in campo, si è infortunato e tornerà solo la prossima stagione.

Una situazione che fa pensare viste le tante partite delle squadre. Ci vorrà una discussione tra tutte le componenti per trovare una soluzione che possa fare in modo di mettere al sicuro la salute degli atleti.

Intanto, un altro giocatore di Serie A è finito sotto i ferri a causa di un infortunio grave e anche lui, come quelli sopra menzionati, ha finito in maniera anticipata la stagione. La squadra dovrà fare a meno di lui.

Serie A, il giocatore out: finita anzitempo la sua stagione

Il difensore spagnolo della Lazio, Patric, è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa di un infortunio ai tendini della caviglia. Il difensore, come ammesso dalla stessa società biancoceleste, dovrà stare fuori dal campo per il resto della stagione.

Una perdita molto grave per un giocatore che è molto importante per Baroni e per tutta la squadra. Soprattutto in una fase decisiva per arrivare in zona Champions League, perdere pezzi in questo modo potrebbe essere quanto mai deleterio.

Lazio, bisogna trovare nuovamente la continuità

La Lazio, in questo momento, è in piena lotta sia per l’Europa League che per un posto in Champions nella prossima stagione. I biancocelesti, però, hanno perso la continuità che avevano nella passata stagione e dovranno cercare di ritrovare lo smalto in queste ultime nove giornate.

Baroni e il suo gruppo sono uniti per arrivare all’obiettivo, anche se di sicuro è necessario un cambio di marcia repentino.