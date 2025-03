Altro INFORTUNIO gravissimo | Stagione compromessa: che guaio per il club, senza di lui si fa durissima

Altro infortunio in Serie A in un momento della stagione decisivo per raggiungere gli obiettivi di classifica

In Serie A, in questa stagione, la questione infortuni è stata molto seria per quanto riguarda i giocatori coinvolti. Infatti, in tanti, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca e a terminare anticipatamente la stagione. La squadra che sicuramente ha subito di più questa situazione è la Juventus che ha dovuto perdere due giocatori importantissimi.

Infatti, Bremer e Cabal, a causa della rottura del crociato, li rivedremo in campo solamente nel prossimo campionato. Anche il Torino ha dovuto subire la stessa sorte con il proprio miglior giocatore, ovvero Duvan Zapata, così come l’Atalanta che, dopo aver recuperato Scamacca, ha dovuto riportarlo ai box per il resto della stagione.

La Lazio, in un momento importantissimo per la lotta ad un posto nella prossima Champions League, ha perso il difensore spagnolo Patric per un problema alla caviglia.

E un’altra società, proprio in queste ore, ha avuto la notizia di dover rinunciare al proprio giocatore che, in questa stagione, era stato fondamentale e che avrebbe dovuto aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi in questo finale di campionato.

Serie A, la squadra perde il suo bomber: va K.O. in nazionale

Brutte notizie per il Bologna che, durante la pausa per le nazionali, ha perso il suo bomber, l’attaccante argentino, Santiago Castro. Il giocatore, infatti, ha avuto un problema fisico che gli ha fatto saltare la partita contro il Brasile.

Non solo, per quanto riguarda la squadra emiliano, bisognerà capire se riuscirà ad essere in campo nella partita di campionato contro il Napoli del prossimo turno che potrebbe dire tanto in un momento in cui la squadra sta lottando per la zona Champions League.

Bologna, chi al posto di Castro in caso di assenza prolungata?

Intanto, Vincenzo Italiano, prova a correre ai ripari e sta pensando a come sostituire il suo attaccante in caso di assenza. La prima soluzione e più immediata è quella dell’impiego di Dallinga, sostituto naturale.

Ma occhio anche alla possibilità di impiegare Jens Odgaard come centravanti, ruolo che ha ricoperto per tutta la sua carriera.