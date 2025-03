Mi hanno diagnosticato un cancro | Dramma in Serie A: necessari 6 cicli di chemio

Terribile notizia per il calciatore, si è allontanato dai campi di calcio per curare il terribile male

A volte capita di dimenticarsi che gli atleti che compongono il mondo del calcio non sono altro che persone come chiunque altro e non dei supereroi.

Nonostante la gigantesca attenzione mediatica a cui i calciatori sono sottoposti non sempre i dettagli sulla loro vita privata riescono ad arrivare al grande pubblico, almeno non finché non c’è una dichiarazione ufficiale da parte loro.

Purtroppo non sempre questi dettagli riguardano eventi caratterizzati da una maggiore leggerezza come storie di gossip o partecipazioni ad eventi lontani dal mondo del calcio.

A volte le notizie sulla vita privata di questi professionisti possono riguardare delle vere e proprie sciagure che colpiscono non solo il calciatore ma anche la persona fuori dal campo di calcio.

Lo Spezia si stringe attorno a Ferrer, il racconto del terribile male ormai superato

Tra i calciatori che si sono ritrovati costretti a dover affrontare una terribile situazione che andava oltre il mondo dello sport c’è anche Salva Ferrer. Il difensore spagnolo ha annunciato nel 2023 di aver ricevuto una diagnosi di linfoma. In seguito alla sua dichiarazione il calciatore ha lasciato i campi da calcio per poter seguire la chemioterapia di cui sono stati necessari 6 cicli.

Al tempo del triste annuncio Ferrer si trovava a Cipro per giocare con la maglia del Anorthosis, squadra che prese in prestito il giocatore dallo Spezia. Ad agosto 2024 Ferrer ha ripreso ad allenarsi nuovamente con lo Spezia, la squadra attualmente in Serie B ha seguito con attenzione il percorso del difensore aiutandolo a ritornare in campo evento che potrebbe non essere così lontano secondo le recenti dichiarazioni del calciatore.

Ferrer: “La notte sogno di tornare in campo”

Intervistato recentemente da Cronache di Spogliatoio, il difensore spagnolo avrebbe lasciato intendere di essersi ripreso fisicamente dalla pesante terapia per curare il linfoma e che si sente pronto per tornare in campo.

Fenner ha poi aggiunto un dettaglio davvero toccante sul suo ritorno in campo: lo spagnolo ha ammesso di sognare spesso il suo gioioso ritorno in campo dopo un percorso così difficile e complicato.