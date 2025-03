Decisione shock del Giudice Sportivo: ben -18 punti di PENALIZZAZIONE | Classifica stravolta

Che stangata per il club, il Giudice Sportivo ci è andato giù pesante sarà difficile recuperare

Lo sport, in particolare il calcio, può in molti casi essere il posto giusto per accogliere ragazzi che vengono da situazioni disagiate o che devono iniziare ad ambientarsi nel nuovo paese.

Questo è sempre stato l’obiettivo della squadra A.S.D. Rinascita Refugees, club salentino noto da molto tempo per il suo impegno nel dare uno spazio nello sport a ragazzi rifugiati o richiedenti asilo.

I valori del club salentino sono sempre stati di grande esempio per gli altri partecipanti delle categorie minori. Nonostante i calciatori della squadra siano arrivati in Italia in situazioni di grave difficoltà il club è riuscito a macinare molti risultati balzando dalla prima categoria alla Promozione.

Il grandissimo lavoro del club ha attirato l’attenzione dei media e di molte altre figure che si sono complimentate con la squadra visti anche i valori alla base del club.

L’indagine distrugge i sogni della Rinascita Refugees, false identità per due giocatori

Una recente indagine della procura ha tuttavia messo in cattiva luce il club salentino. Da quando emerge ciò che gli inquirenti avrebbero evidenziato va decisamente contro i valori della squadra di Promozione. Due calciatori della squadra, Mohamed Habib Daf e Denis Florian Mbappè Njanga, avrebbero giocato sotto falso nome per il club salentino, i due giocatori si sarebbero spacciati per Abdoulie Kassama e Suwaibou Marong.

I fatti risalirebbero alle passate due stagioni giocate dal club salentino, ciò ha portato ad una penalizzazione di ben 18 punti in classifica per il club oltre alla multa di ben 2.500€.

Non solo il club, anche i tesserati hanno ricevuto una pesante sanzione

I due giocatori adesso non giocano più per la Rinascita Refugees, ciò però non ha impedito alla FIGC di risalire alle loro identità e di punirli con una lunga squalifica. Entrambi sono stati squalificati per un anno in cui non potranno partecipare a nessuna manifestazione sportiva.

Ma non è tutto, anche l’allenatore della Rinascita Refugees ha subito una pesante sanzione. Il tecnico Hassan Baye ha ricevuto una pesantissima squalifica che gli impedirà di allenare per ben due anni.