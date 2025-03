Ecco 52 milioni per la Fiorentina, pagata la CLAUSOLA di Kean | Addio Firenze. tutto pronto per la nuova sfida

Il giocatore potrebbe presto lasciare Firenze, un grande club vorrebbe pagare la sua clausola

La stagione di Moise Kean con la maglia della Fiorentina prosegue alla grande. L’attaccante azzurro pare aver trovato la sua dimensione perfetta e la forma adatta per portare in campo delle grandissime prestazioni.

In pochi mesi Kean è senza dubbio diventato uno degli attaccanti più temuti della Serie A, adesso ogni difensore del campionato italiano sa che dovrà prepararsi per bene prima di affrontare l’attaccante viola.

La Fiorentina ha acquistato il 25enne quest’estate per la cifra complessiva di circa 18 milioni di euro. Così l’attaccante ha definitivamente lasciato la Juventus, squadra che ha lanciato il giocatore nel mondo dei professionisti.

Kean ha firmato un quinquennale con i viola, sarà quindi legato alla Fiorentina fino al 2029. Tuttavia, la clausola rescissoria presente nel contratto potrebbe permettere al giocatore di lasciare Firenze ben prima.

Kean, il giocatore potrebbe presto andare in Premier League

Le prestazioni dell’attaccante viola hanno ovviamente attirato l’attenzione dei grandi club, alcune squadre inglesi come Newcastle, Arsenal e Chelsea starebbero valutando l’acquisto del giocatore, ciò potrebbe avvenire senza contrattare con la Fiorentina. Infatti interno del contratto di Moise Kean è presente una clausola rescissoria che consentirebbe ai club di acquistare il giocatore con 52 milioni di euro, clausola che però può essere sfruttata soltanto dal 1° al 15 luglio.

Sulla clausola il direttore generale Ferrari si è espresso così: “Non è una condizione che amavamo nonostante ci era stata chiesta dall’altra parte, ma abbiamo cercato di concluderla nel migliore dei modi. Si tratta di una clausola di 52 milioni che non vale solo all’estero. E’ stata fatta perché lui voleva questa garanzia e noi lo volevamo a tutti i costi. Se poi vorrà andare via dovrà dare anche lui il via libera”

Nel frattempo Kean segna anche con la maglia della Nazionale

Le grandi prestazioni con la maglia della Fiorentina hanno consentito all’attaccante di diventare un perno fondamentale nella formazione di Luciano Spalletti, CT della nazionale italiana.

Nel recente scontro contro la Germania l’attaccante è riuscito a segnare una doppietta, due gol che purtroppo non sono bastati all’Italia per battere la formazione tedesca.