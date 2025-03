Lesione al legamento crociato: infortunio shock in Serie A | Stagione finita e disperazione per il club

Gravissimo infortunio per il giocatore di Serie A, chiude la stagione così, club corre ai ripari

Il mondo del calcio può a volte essere davvero crudele verso alcuni dei suoi talenti. Può accadere che alcuni giocatori subiscano dei gravissimi infortuni che li portano lontano dai campi di calcio per moltissimo tempo.

La recente storia di questo sport è piena di casi di campioni che hanno subito pesanti interruzioni nella propria carriera ma che con la forza di volontà sono riusciti a tornare nuovamente in forma.

L’attuale stagione è purtroppo segnata dai molteplici infortuni che le squadre hanno dovuto affrontare, a causa sopratutto dei fittissimi ritmi a cui gli atleti sono sottoposti.

Questo discorso non riguarda soltanto le squadre di alta classifica impegnate in più tornei, ma anche le squadre minori iniziano a subire gli effetti di un calendario sempre più fitto che lascia davvero poco spazio al riposo degli atleti.

Grave infortunio per Dossena, il calciatore conclude la stagione così

Non arrivano buone notizie per i tifosi del Como che dovranno fare a meno di Alberto Dossena per il resto della stagione della loro squadra. Il calciatore classe 1998 ha subito la rottura del legamento crociato, uno dei più classici infortuni per i calciatori di Serie A. Il grave infortunio costringerà il difensore centrale a concludere qui la propria stagione.

Il percorso riabilitativo non sarà sicuramente una passeggiata, lo staff medico non è certo nemmeno che Dossena sarà disponibile all’esordio della prossima stagione di Serie A. Il giocatore è arrivato la scorsa estate dopo la cessione del Cagliari per circa 8 milioni di euro, la sua fino ad adesso non è stata una stagione perfetta.

Il Como continua a macinare risultati utili, la salvezza è sempre più vicina

La situazione del Como permette ai tifosi di dormire sogni tranquilli prestando comunque attenzione alle rivali. L’obiettivo stagionale della salvezza è stato quasi raggiunto, le recenti vittorie con Fiorentina e Napoli hanno regalato alla squadra dei punti insperati.

Il grande lavoro di Cesc Fabregas è sotto gli occhi di tutti, i tifosi sperano di poter vedere ancora a lungo l’ex calciatore sulla panchina della propria squadra