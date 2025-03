Gila alla Juventus, Giuntoli batte Marotta | Meglio il bianconero che il nerazzurro, delusione Inter

Il dirigente sportivo brucia sul tempo il rivale e affonda il colpo sul giocatore della Lazio

Mario Gila è senza dubbio tra i maggiori talenti che hanno attirato molta attenzione durante la corrente stagione di Serie A. Gila arrivò a Roma nell’estate del 2022 dal Real Madrid, dove il difensore non era mai riuscito a trovare spazio, per la cifra complessiva di circa 6 milioni di euro.

In questi tre anni il giovane classe 2000 è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio in una grande squadra come la Lazio divenendo un perno fondamentale della difesa biancoceleste.

Durante la stagione 23-24 Gila è stato allenato anche da Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus. Il tecnico croato aveva notato le potenzialità del calciatore spagnolo confermandolo nella formazione titolare anche dopo il suo arrivo sulla panchina biancoceleste.

Adesso per il difensore spagnolo è arrivato il momento di cambiare aria, su di lui ci sarebbero due dei più grandi club italiani.

Gila, Giuntoli vuole il difensore spagnolo, Lotito chiede 60 milioni

Forse proprio la passata esperienza con Igor Tudor ha portato la dirigenza bianconera a manifestare un forte interesse per Mario Gila. Il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già fatto i primi passi per iniziare le trattative con il club romano, bruciando sul tempo una possibile concorrente nell’acquisto del difensore, l’Inter.

Tuttavia non sarà facile strappare Gila alla Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito non lascerà andare facilmente uno dei suoi talenti. La valutazione della dirigenza biancoceleste riguardo al proprio giocatore si aggirerebbe attorno ai 60 milioni, una spesa non di poco conto anche per una squadra come la Juventus. Non resta che attendere la sessione di mercato estiva per assistere alle mosse di Juventus e Inter nel tentare di acquistare il talento spagnolo.

Tudor sarà la carta vincente dei bianconeri nella trattativa?

Non si conosce ancora il futuro della panchina bianconera, attualmente il tecnico croato, Igor Tudor, dovrebbe allenare la squadra fino alla conclusione della stagione.

Non è però escluso una possibile conferma da parte della dirigenza juventina, Tudor potrebbe proseguire il proprio percorso sulla panchina della Juventus, questa potrebbe essere una carta in più per portare Gila a Torino dato che ritroverebbe uno degli allenatori che più gli ha dato spazio in Serie A.