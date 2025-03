Denuncia shock in Serie A | Revenge Porn senza limiti: confessione gravissima

Il giocatore rischia tantissimo con la denuncia della ex compagna, adesso si andrà in tribunale

I calciatori al giorno d’oggi prestano molta più attenzione al loro comportamento nella sfera privata. Un tempo i giornali di gossip avevano sicuramente la vita più difficile dato che non si sapeva molto della vita degli sportivi al di fuori del campo.

Oltre a questo i calciatori sanno benissimo di essere maggiormente esposti anche nel caso in cui dovessero macchiarsi di un crimine di qualche tipo.

Purtroppo le denunce a personalità legate al mondo del calcio non sono poche. Troppo spesso la sola attenzione mediatica non basta per tenere i calciatori lontano da alcuni comportamenti riprovevoli.

Negli ultimi anni molte ragazze che hanno avuto spiacevoli incontri con dei professionisti hanno trovato il coraggio di esporre denuncia verso alcuni di loro. Purtroppo il nostro campionato non è esente da casi simili, l’ultima spiacevole situazione riguarderebbe un giocatore del Torino.

Maripan, denunciato dalla ex compagna, avrebbe diffuso sue immagini intime

Ciò che è avvenuto negli ultimi giorni non fa sicuramente onore a Guillermo Maripan, difensore del Torino. Il calciatore è stato denunciato dalla ex compagna, Carmen Castillo, in quanto avrebbe diffuso delle immagini intime dell’influencer cilena. La denunci sarebbe partite proprio dal Cile e la notizia ha fatto immediatamente il giro dei notiziari del paese sud americano.

Adesso il difensore granata sarà costretto a difendersi in tribunale dalle pesanti accuse, il revenge porn non è sicuramente qualcosa di poco conto, la sua carriera adesso rischia di essere condizionata da questo evento.

Il calciatore potrebbe aver distrutto la propria carriera

Se Maripan dovesse ricevere una condanna in merito a questo caso la sua carriera ne risentirebbe di certo. Difficilmente altri club vorranno vedere il proprio nome affiancato a quello di un calciatore che si è macchiato di una tale azione.

Maripan si è trasferito a Torino durante l’ultima finestra di mercato estiva. Dopo aver trascorso 5 anni in Francia al Monaco il calciatore ha deciso di cambiare ambiente per trasferirsi nel nostro campionato. Oltre al Torino,Maripan indossa anche fieramente la maglia della nazionale cilena di cui ne è recentemente divenuto capitano.