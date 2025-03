Lucca all’Inter, accordo TOTALE per la prossima stagione | Vieni da noi a fare il vice-Lautaro

Lorenzo Lucca è un grande obiettivo per il reparto avanzato nerazzurro per la prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta già lavorando alla programmazione in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, non ha intenzione di farsi trovare impreparata sul mercato e sta valutando i migliori profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi per rendere la rosa ancora più competitiva.

Ma, accanto alla competitività, bisogna anche abbinare alcuni dettami dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che oggi rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta, Ausilio e Baccin, dunque, avranno un compito non facile, ma si tratta di una sfida che deve essere accettata e portata a termine per non perdere l’obiettivo di rimanere competitivi su tutti i fronti, in Italia ed in Europa.

Intanto, uno dei profili che piace di più per il reparto avanzato nerazzurro è quello di Lorenzo Lucca. Il giocatore è nel mirino del club di viale della Liberazione e arrivano novità a tal proposito.

Lucca-Inter, la trattativa c’è: ecco le ultime sul centravanti

Come si sa, la società nerazzurra, cerca uno o due giocatori per il reparto avanzato. Soprattutto un giocatore che possa fare da vice Lautaro e che possa essere affidabile in zona gol. E proprio a tal proposito Lucca rientra pienamente in questo identikit.

L’attaccante dell’Udinese costa circa 30 milioni di euro e i nerazzurri potrebbero pensare di spendere questa cifra per il giocatore, soprattutto visto lo spazio liberato a bilancio dalle partenze di Correa e Arnautovic, oltre che – almeno questo è quello che spera la dirigenza – di Taremi.

Inter, non solo Lucca per l’attacco: la lista dei nomi

Ma nella lista dei dirigenti di viale della Liberazione, ci sono anche altri profili che piacciono tantissimo. In primis, Jonathan David. L’attaccante canadese, infatti, è il sogno nerazzurro, ma gli elevati costi sembrano frenare tantissimo l’affare.

Occhio alla situazione che porta a Krstovic del Lecce che, in questa stagione, si sta mettendo in mostra. Infine, un altro sogno proibito e difficilissimo è quello che porta a Santiago Castro del Bologna, ma il prezzo è di oltre 40 milioni di euro.