RISOLUZIONE DEL CONTRATTO immediata | Addio al calcio italiano, strappato l’accordo all’improvviso

Il giocatore lascia la società attraverso la risoluzione consensuale del contratto: adesso una nuova avventura

Tantissime squadre di Serie A, in questi mesi, hanno già iniziato la loro fase di programmazione in vista della prossima stagione. Infatti, le varie dirigenze, non vogliono farsi trovare impreparate e hanno intenzione di rinforzare i rispettivi organici per rendere le rose dei loro allenatori altamente competitive per poter raggiungere i propri obiettivi.

Sicuramente, chi dovrà fare tanto, sarà la Juventus che dopo una stagione fatta di qualche alto e troppi bassi, dovrà necessariamente risolvere qualche problema. Sotto questo aspetto, bisognerà anche tenere un occhio al bilancio, visto che i conti, in questo momento, si trovano in un profondo rosso.

Occhio anche all’Inter, che dovrà svecchiare la propria rosa secondo i dettami di Oaktree e al Milan che ha intenzione di rinforzare il reparto difensivo – piace Antonio Silva del Benfica – e la linea mediana – l’affare Ricci sembra in dirittura d’arrivo.

Intanto, un grande protagonista del nostro calcio lascia la sua società e ha deciso di provare una nuova avventura. Per lui è arrivata la risoluzione consensuale dell’accordo contrattuale.

Svolta improvvisa: arriva la risoluzione consensuale del contratto

Un giocatore che ha scritto pagine importanti nel nostro calcio, come Jasmin Kurtic, ha deciso di lasciare l’Italia e di provare una nuova avventura. Il ragazzo, insieme con la sua oramai vecchia squadra, il Sud Tirol, hanno deciso di arrivare alla risoluzione consensuale del contratto.

Un giocatore che era stato portato in Italia dal Palermo e che, negli anni, ha mostrato tanta qualità in Serie A e, adesso, anche in Serie B, in una fase della sua carriera sicuramente calante. Vedremo quale sarà la prossima destinazione del centrocampista.

Sud Tirol, addio a Kurtic: c’è il comunicato

Intanto, il Sud Tirol, dopo la risoluzione, ha diramato un comunicato ufficiale in cui da l’annuncio di quanto accaduto, augurando il meglio per il futuro al ragazzo.

Ecco il comunicato: “FC SudTirol comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Jasmin Kurtic il contratto di diritto alle prestazioni sportive. L’esperto centrocampista, 36enne, di nazionalità slovena, era approdato in biancorosso il 5 gennaio 2024 a parametro zero. Ha giocato complessivamente 27 partite (12 nel campionato corrente), segnando una rete nel 2-2 nella scorsa stagione in casa contro il Catanzaro. L’FC SudTirol rivolge un caloroso ringraziamento a Jasmin Kurtic e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni”.