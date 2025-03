Harry Kane arriva in Serie A, ha salutato già tutti al Bayern Monaco | Arriva dopo il Mondiale per Club

Il centravanti inglese potrebbe già aver deciso di concludere la propria esperienza in Germania

Harry Kane è senza dubbio uno dei migliori centravanti dell’era moderna. Nonostante un palmares vuoto, l’attaccante ha fatto la differenza negli anni con la maglia del Tottenham e con la maglia dell’Inghilterra.

La svolta per Kane è arrivata nell’estate del 2023 con il suo trasferimento al Bayern Monaco, trasferimento costato alle casse dei bavaresi circa 120 milioni di euro, una cifra davvero enorme

Tuttavia nonostante il cambio di maglia, Kane non ha ancora trovato il primo trofeo della sua carriera. La stagione 2023-24 non è stata molto fortunata per il Bayern Monaco, nonostante la vittoria del titolo di capocannoniere da parte di Kane, i bavaresi non sono riusciti a vincere il campionato tedesco.

Anche nella stagione corrente Harry Kane sta continuando a collezionare marcature con la maglia del Bayern, che per ora hanno consentito ai bavaresi di lottare attivamente per il titolo di campioni di Germania.

Kane, nostalgia della Premier League, anche la Serie A tra le possibili mete

Secondo alcune voci l’attaccante inglese si sarebbe ormai stancato dell’ambiente tedesco e mediterebbe di un possibile ritorno in Inghilterra. Tra le squadre che starebbero valutando l’acquisto del fuoriclasse ci sarebbe il Liverpool allenato da Slot. Kane potrebbe quindi tornare nel campionato che lo ha reso uno dei centravanti più grandi del mondo.

Tuttavia non è da escludere anche il suo approdo in Serie A, il campionato italiano sta ormai ricevendo parecchi consensi e il livello delle squadre italiane si è decisamente alzato rispetto a qualche anno fa. Di certo le squadre italiane in grado di poter accogliere il centravanti sono poche, ma non è da escludere qualche maxi cessione per poter agguantare l’attaccante del momento.

Tutto verrà deciso dopo il Mondiale per Club

Difficilmente l’attaccante del Bayern troverà una squadra prima della conclusione del Mondiale per Club a cui parteciperà con la maglia della squadra tedesca.

Resta comunque improbabile che il calciatore possa lasciare la Germania durante la prossima estate, sopratutto se teniamo conto che all’interno del contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria che si attiverà soltanto dall’estate del 2026 consentendo la cessione del giocatore per circa 65 milioni di euro.