Verratti in Serie A, chiude la carriera in Italia | Affare fatto per luglio

Marco Verratti è pronto al ritorno in Italia ed in Serie A, campionato in cui non ha mai giocato

Le squadre di Serie A si sono oramai da tempo organizzate per provare a programmare il futuro e il mercato estivo che rinforzerà le rose in vista della prossima stagione. Infatti, i dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati e hanno intenzione di trovare i profili più adatti per i rispettivi progetti tecnico-tattici.

L’Inter, ad esempio, sta iniziando a valutare alcuni elementi che possano ringiovanire la rosa nerazzurra come ordinata al momento del proprio arrivo dalla nuova proprietà di Oaktree. Anche la Juventus dovrà fare molto per quanto riguarda il calciomercato. La rosa bianconera, dopo una stagione deludente come quella corrente, dovrà pensare a rinforzare l’organico.

Non solo, ma gli occhi dovranno sempre essere molto vigili anche per quanto riguarda i conti, visto il grande rosso a bilancio. Il Milan, dal canto suo, ha intenzione di rinforzare la difesa e il centrocampo e sta valutando alcuni profili.

Intanto, un giocatore importantissimo come Marco Verratti potrebbe davvero e finalmente arrivare in Serie A. Su di lui ci sono due società che potrebbero puntarlo in vista dell’estate.

Verratti arriva in Serie A? Due squadre su di lui

Marco Verratti potrebbe arrivare in Serie A. Il centrocampista italiano, dopo essere stato in Serie B con il Pescara, non è arrivato mai a giocare nel nostro campionato principale, ma è stato una vita al Paris Saint-Germain. Su di lui, due big italiane avrebbero messo gli occhi.

In primis, il Milan che ha bisogno di un regista di qualità in mezzo al campo – piace anche Ricci del Torino -, ma che abbia esperienza in grandi palcoscenici per dare esperienza. Occhio anche alla Juventus che ha bisogno di personalità in mezzo al campo e di giocatori capaci di assumersi rischi in partita.

Verratti-Italia, una storia particolare

Come anticipato, la storia di Verratti e del nostro paese è stata molto particolare. Infatti, un giocatore cresciuto nel nostro paese non è mai riuscito ad arrivare in Serie A.

Juventus, Inter e Napoli avrebbero potuto prelevarlo mentre era al Pescara in Serie B, ma i soldi del PSG hanno avuto la meglio, oltre alla voglia di puntare davvero sul ragazzo.