Colpaccio Inter per la prossima stagione, ennesimo CAPOLAVORO di Marotta: affare gratis per i nerazzurri

L’Inter è pronta a fiondarsi su un grande colpo a parametro zero: Marotta ha le idee molto chiare sul da farsi

La società nerazzurra, oramai da molti mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione per evitare di farsi trovare impreparata. Infatti, Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di regalare a Simone Inzaghi una rosa competitiva che possa lottare sia in Italia che in Champions League.

Ma, per farlo, bisogna seguire alcune linee guida che sono state dalla proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense ha deciso di cambiare marcia e ha detto ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

I dirigenti di viale della Liberazione hanno intenzione di riuscire in questa impresa, se così vogliamo chiamarla, e di costruire una squadra affidabile ancora di più rispetto a quella di questa stagione.

Intanto, i nerazzurri, hanno messo gli occhi su un giocatore a parametro zero. Il ragazzo è molto apprezzato da Marotta che sta provando una strategia per portalo a Milano in estate.

Inter, Marotta prova l’all-in: tutto sul parametro zero

L’Inter è alla ricerca dei profili migliori per rinforzare la rosa della prossima stagione. E tra i giocatori che piacciono di più, c’è sicuramente il profilo di Jonathan Tah. Il tedesco, però, non rientra nei parametri dettati da Oaktree, visti i 29 anni di età e l’alto ingaggio. Ma le sue prestazioni danno ancora molta affidabilità.

In questo senso, Marotta, secondo quanto riportato dalla redazione de L’Interista, sta provando a convincere la proprietà della bontà di questo eventuale investimento. Un giocatore che potrebbe permettere di sostituire egregiamente colui che partirà tra Acerbi e de Vrij.

Tah-Inter, ecco come stanno le cose

Tah è sicuramente un giocatore che piace, ma nonostante questo, la realtà sembra essere un’altra. Infatti, sul ragazzo, è molto pressante il Barcellona che sembra essere vicino alla firma con lui nei prossimi mesi

Per portarlo a Milano, oltre al consenso della proprietà, servirà decisamente un qualcosa di miracoloso.