Italiano nuovo allenatore della Lazio, accordo trovato con Lotito | Accordo e firma

Il tecnico potrebbe presto andare ad allenare i biancocelesti, tuttavia non sarà facile

Vincenzo Italiano sta portando avanti un grande lavoro sulla panchina del Bologna. Dopo un inizio stagione con qualche difficoltà il tecnico ex Fiorentina ha iniziato a macinare parecchi risultati utili portando il suo Bologna a lottare per un posto nella prossima Uefa Champions League.

Italiano venne preso dalla dirigenza bolognese in seguito all’addio dell’ex tecnico Thiago Motta, un’eredità pesante dato che Motta riuscii a portare il Bologna in Champions League dopo 60 anni.

L’obiettivo di Italiano adesso sarebbe quello di ripetere nuovamente il successo dello scorso anno, sperando poi che i risultati nella competizione europea possano migliorare rispetto a quelli avuti quest’anno nel torneo.

Il Bologna ha infatti concluso il proprio percorso europeo arrivando al 28esimo posto nella classifica generale della prima parte della competizione, purtroppo la ripresa del Bologna è arrivata troppo tardi per riuscire ad agganciare la qualificazione.

Lotito colpito da Italiano, la Lazio sarà la sua prossima squadra?

Il recente successo del Bologna in casa contro i biancocelesti della Lazio ha sorpreso molti appassionati, un risultato di 5 a 0 che in pochissimi si sarebbero aspettati anche perchè la Lazio è tra le squadre più in forma del campionato. La prestazione del Bologna devono aver colpito il presidente biancoceleste Claudio Lotito che avrebbe messo nel proprio mirino il tecnico Vincenzo Italiano.

Secondo calciomercato.it il tecnico sarebbe pronto per allenare una big italiana, non ci sarebbe solo la Lazio sull’allenatore ma anche la Roma. I rivali giallorossi starebbero attivamente cercando un allenatore per la prossima stagione e il nome di Italiano sarebbe tra i papabili sostituti di Claudio Ranieri.

La dirigenza bolognese non lo lascerà andare tanto facilmente

L’allenatore del Bologna ha tuttavia un contratto che lo legherebbe alla sua attuale squadra fino al 2026. Il Bologna farà di tutto pur di non lasciare andare via nuovamente il proprio allenatore.

Lo scorso anno i tifosi bolognesi hanno salutato a malincuore l’ex tecnico Thiago Motta finito poi sulla panchina bianconera. Esperienza, quella di Motta alla Juventus, non fortunata dato il recente esonero che ha portato l’ex tecnico del Bologna a lasciare definitivamente la panchina della Juve.